128年來最早冬至！21日17：20：20來臨　農、陽曆罕見落在同數字

▲今年的冬至很特別。（示意圖／取自photo-ac）

文／CTWANT

許多人都知道「二十四節氣」這事情，許多生活習俗與大小事情其實與節氣都息息相關。但或許很少有人知道，節氣的時間來臨其實是會變動的，他必須依據太陽位置來決定。而2024年的冬至將於21日17點20分20秒來臨，不再是往年大家習慣的12月22日，而這也是128年來最早的冬至。

根據媒體報導指出，過往許多民眾都習慣冬至的日期是12月22日，但今年不太一樣，提早至21日17點20分20秒就進入冬至。之所以會有這樣的變化，主要是源於回歸年與現行陽曆之間的時間差異。

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回歸年約為365.2422天，而陽曆平年為365天，每四年一閏。而長年累積下來，陽曆就會比回歸年多出一天。也因為如此，每年的節氣時間會逐年延後5到6小時，遇到閏年則提前24小時，所以導致冬至可能出現在12月21日、22日或23日。而2024年正好趕上了冬至在12月21日的情況，這也是睽違128年罕見的情形。

除此之外，今年的冬至還出現農曆和陽曆「日期同步」的罕見現象。許多人都知道，農曆與陽曆的計算基準不同，但這次冬至發生日期是陽曆12月「21日」，而農曆則是11月「21日」，恰好都是坐落在數字相同的日期上，這樣的情況也是實屬罕見。

報導中提到，冬至當天太陽直射南回歸線，北半球的太陽高度角達到一年中的最低點。而冬至雖然是北半球夜晚最長的一天，但並非日出最遲或日落最早的一天。而在冬至過後，北半球的白晝將逐漸變長，標誌著新一輪季節變化的開始。

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