跟麥味登同集團！　炸雞大獅爆血汗「超時0休假」無勞健保

▲「炸雞大獅」與知名早餐品牌「麥味登」隸屬同集團，自2014年創立後成長快速，近期卻爆出有加盟店違反勞基法惹議。（圖／CTWANT提供，下同）

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知名餐飲品牌「炸雞大獅」與早餐界龍頭「麥味登」，同隸屬於揚秦國際企業股份有限公司，自2014年創立後快速發展，國內直營及加盟店總數逼近百間，近年更插旗東南亞多個國家，近期台北市某加盟店卻爆出資方違反多項勞基法，離職員工權益受侵害後，決定出面曝光相關惡行盼相關單位重視。

該加盟店位於台北市中山區，離職員工小國（化名）指控，他自2022年5月入職，但工作超過2年，資方從未依規定替員工投保勞健保，入職時雖曾向老闆多次反應相關疑問，當時得到的回應竟是「公司未滿5人不需投保」，且聲稱「自行去餐飲工會投保也一樣」。由於沒有勞保等社會保險，小國也收到國民年金保費繳款單，兩年來都自行繳納。

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「我實際的工時跟班表排得幾乎不一樣，經常被要求加班還拿不到加班費。」小國苦笑表示，除勞健保權益受損外，資方甚至不讓員工打卡，好讓他們可以無償為公司「付出」，他自入職以來從來沒有打過卡，如何判定準時與遲到全憑老闆心情。

▲該加盟店未依規定替員工投保勞健保，勞保局經查屬實予以裁罰。

在血汗環境下，超時工作已變成常態，小國透露，直到2024年7月離職前半年，他每日平均工時都落在10小時左右，從來沒有拿過任何加班費，也沒照勞基法第35條規定「每工作4小時，需休息30分鐘」，每月薪資更是誇張，即使面試時已談妥薪酬，但入職後承諾全跳票，實拿薪水竟是勞動部規定的最低基本工資。

「最長連做10天，更不曾讓我休六日。」小國無奈表示，高工時壓榨外，就連休假權益也受損，老闆完全藐視勞基法「做一休一」，每7天要有2天休息的規定，簡直將員工當牛馬壓榨。

「替他賣命這麼久真的很心寒．」小國提到，他離職後覺得過往的委屈不該就這樣吞下，向老闆索取薪資明細卻始終拿不出來，10月30日雙方召開調解會，資方卻拒不賠償，調解未果，小國則憤而向勞保局提出檢舉。

▲離職員工小國不甘心權益受損，向資方提告詐欺要求相關賠償。

勞保局調查後，確定資方未依規定替員工投保勞健保已嚴重觸法，資方11月8日收到相關公文後竟神隱搞消失，至今仍聯繫不到人，小國也決定訴諸法律，針對薪資認知落差及勞健保投保遭誤導提出詐欺告訴，以保障自身權益。

遭指控的炸雞大獅加盟店負責人陳先生表示，當初是小國提出不要勞健保，要換成現金補貼，沒想到離職後會拿此事出來反咬，資方已受到勞工局調查，確認違規屬實並依法繳付罰金。陳男坦承並沒有替員工投保勞健保，也未依規定讓員工打卡，僅以書面紀錄出缺勤及加班工時，而缺人手時就會加班，且看班表就可以知道是上8小時還是10小時。至於老闆娘是否有對員工辱罵，陳男氣憤表示「如果有，他早就不做了不是嗎？」若他在職場上受到委屈，應該早就離開，而不是做了快2年，事後鬧翻才來秋後算帳。

至於炸雞大獅總公司對此事件至本刊截稿前均無回應。

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