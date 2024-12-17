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連江檢長收退「台灣賭王」百萬普洱茶　轉贈人竟是博弈集團愛將

連江檢察長謝謂誠（圖）曾收受中台灣賭王陳政谷轉贈市值百萬的普洱茶，他雖退回，恐仍遭撤換下台。（翻攝連江地檢署官網）

▲連江檢察長謝謂誠（圖）曾收受中台灣賭王陳政谷轉贈市值百萬的普洱茶，他雖退回，恐仍遭撤換下台。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

正當全國檢察長即將異動，驚傳有檢察長收受博弈大亨厚禮將遭拔官！13日法務部檢察人事審議委員會通過入圍名單，確定由部長鄭銘謙在近日圈選7位新任檢察長，雖然名單尚未曝光，但因只有新北、桃園、彰化與高雄4位檢察長屬於任滿6年確定調動，意即還有3名現任檢察長也要下台。

就在各界猜測哪位首長要被拔官之際，本刊掌握，連江地檢署檢察長謝謂誠收受連襟史鎮康的百萬普洱茶，竟是有中台灣賭王之稱的九州博弈集團老闆陳政谷所轉贈，雖然事後認為價值太高退回，但過程仍有不妥之處，將遭撤換並回任台中地檢署檢察官。

陳政谷（中）遭台中檢調懷疑是九州博弈集團幕後經營者，他日前遭起訴出庭，否認相關指控。（東森新聞提供）

▲陳政谷（中）遭台中檢調懷疑是九州博弈集團幕後經營者，他日前遭起訴出庭，否認相關指控。

本刊調查，謝謂誠從基層檢察官幹起，仕途順遂，一年半前高升人人欽羨的檢察長，他和曾任TVBS駐中部記者史鎮康分別娶了前雲林縣議長歐明憲的女兒成為連襟，在地方傳為佳話。由於姻親關係，謝謂誠與史鎮康保持聯繫並不令人意外，他知悉史鎮康開公司、買土地、蓋房，2人因家族偶有聚敘會碰頭。

知情人士透露，謝謂誠擔任台中地檢署襄閱主任檢察官時，有次過年家族餐敘，史鎮康送他一盒普洱茶，說要給夫妻倆過年在家喝，謝不疑有他、欣然收下；翌日，史對他說：「不要拿到辦公室喝，自己在家喝就可以，因為真的很貴重。」他覺得不太對勁，經詢問始知價格貴重，超過親友之間應有金額的饋贈，覺得不妥，隨即退回，當時也不知普洱茶價值百萬元，且從頭到尾都不知背後真正送禮者是誰。

史鎮康曾任TVBS地方特派員，台中檢方懷疑他是陳政谷旗下大將，參與博弈集團經營。

▲史鎮康曾任TVBS地方特派員，台中檢方懷疑他是陳政谷旗下大將，參與博弈集團經營。

本刊調查，謝謂誠退還普洱茶後，以為事情就此結束，未料，台中地檢署今年5月偵破九州博弈集團賭博和洗錢案，除了查獲陳政谷涉嫌行賄警政監林明佐外，還從陳政谷手下大將史鎮康涉及賭博罪所查扣的手機，發現陳透過史送普洱茶給謝謂誠的對話紀錄，送禮時間是謝擔任襄閱主任檢察官任內。

由於襄閱的工作是襄助檢察長管控全署所有案件，尤其矚目案件的發動至偵結，都會經過襄閱之手，加上陳政谷多次遭中檢偵辦，難免啟人疑竇。

台中地檢署（圖）追查九州博弈集團，發現幕後首腦陳政谷曾贈送高檔普洱茶給時任中檢襄閱的現任連江地檢署檢察長謝謂誠。

▲台中地檢署（圖）追查九州博弈集團，發現幕後首腦陳政谷曾贈送高檔普洱茶給時任中檢襄閱的現任連江地檢署檢察長謝謂誠。

台中地檢查獲上情，認為檢察官的道德尺度應比一般人高，為取信大眾，雖初步排除有刑事不法的可能，但仍有行政違失之虞，於是呈報法務部轉交台灣高檢署，對謝進行行政調查。由於此時適逢檢察長即將調動之際，檯面上有3位首長確定下台，謝謂誠恐遭拔官。


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