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機場捷運全線票價10元優惠　明年1／2日起恢復原價

▲機捷全線票價10元優惠，明年1/2日起恢復原價

▲機捷全線票價10元優惠，明年1/2日起恢復原價。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

因應營運成本不斷上升，桃園捷運公司經董事會同意並報請桃園市政府核定，自114年1月2日起「機場捷運全線票價10元優惠恢復原價、非機場端往返票價仍提供5元優惠」，但為了減輕通勤旅客的負擔，若使用桃捷公司超值定期票或桃園市民卡搭乘，則提供更優惠的折扣，使用TPASS通勤月票的旅客則不受影響。

桃捷自有超值定期票僅能搭乘機場捷運，為了避免1月2日實施當天辦理購票及退票的民眾排隊過久，桃捷公司規劃提前開放預購各天期的超值定期票與辦理優惠退票。旅客可以從12月23日起，在機場捷運全線車站的詢問處（A20興南站除外）預購各天期（7天、30天、90天、120天）的超值定期票，在1月2日正式實施前購買者優惠不收50元的購票工本費，預購的定期票則在1月2日開放使用。

旅客原本持有的定期票仍可繼續使用，亦可選擇從113年12月23日到114年6月30日，攜帶身分證件及票卡，在桃捷全線各車站詢問處(不含A20興南站)辦理優惠退票，在這段期間內退票可退還購票時支付的工本費50元，也不收退票手續費20元，退還金額是依照未使用天數比例計算。

計算方式為定期票費用（不含票卡工本費）除以「票卡有效期間」乘上「未使用天數」。其中，「未使用天數」為票卡「最後使用日」次日起至有效期間最後一天之日數，退還的金額可直接加值於悠遊卡、一卡通或以現金退款。

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