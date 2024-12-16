2波冷氣團強襲「明晚更冷探10度」　周四高山有機會再降雪

▲明晚起大陸冷氣團南下，預估周四清晨最低溫，北部及東北部下探12度，且降雨範圍擴大。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣冷颼颼，中央氣象署指出，明晚起大陸冷氣團南下，中部以北及東北部轉冷，基隆北海岸、大台北、東北部及東部都有局部短暫雨，預估最低溫出現周四清晨，北部及東北部低溫12度，局部空曠地區可能有10度低溫，周五冷氣團減弱，氣溫回升，但周六另一波冷氣團南下，再度降至12度左右的低溫。

氣象署預報員張承傳說，明天冷氣團持續減弱，白天氣溫回升，但清晨因輻射冷卻影響，各地低溫出現12至14度，台中、彰化及南投地區可能有10度以下低溫，北部及東北部白天回溫為18度至21度。

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▲明日氣溫預測。（圖／氣象署提供）

降雨部分，張承傳表示，明天基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。明晚有一波冷氣團南下，周三迎風面有短暫雨發生的機會、周四中層水氣通過，降雨範圍擴大，桃園以北及東半部都有局部短暫雨。

他說，明晚冷氣團南下，北部及東北部天氣偏冷，預估周四清晨最低溫的時間點，北部及東北部下探12至14度，局部空曠地區再低2度，出現10左右低溫。周五冷氣團減弱，氣溫略回升。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

張承傳提到，周六將是另一波冷空氣南下，強度有機會達到大陸冷氣團等級，屆時各地溫再下降，北部、東北部低溫預估12度，中南部13至15度，馬祖也10至13度低溫，持續影響到下周一。

他表示，12月24日、25日聖誕節，冷氣團就會減弱，各地氣溫會回升，迎風面大台北、東北部及東部有局部短暫雨，下周四、26日還會有一波冷空氣南下，預報時間尚久，仍有不確定性，強度及影響時間後續要再觀察。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

玉山今日下午3時5分至6分短時間飄雪，為今年入冬以來的初雪，張承傳表示，周四有中層水氣通過，且還在冷氣團影響期間，因此水氣搭配足夠低溫的條件，3千公尺以上高山有降雪的機會。