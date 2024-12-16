　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

最新調查曝「92%電動車車主」回不去燃油車！低成本、但快充不夠用

▲特斯拉。（圖／翻攝自Tesla）

▲電動車開過就回不去？全球電動車聯盟公布最新電動車車主調查，僅有1%車主會重新考慮燃油車。（圖／翻攝自Tesla）

記者林鼎智／綜合報導

來自彭博社的全球電動車聯盟（Global EV Alliance）公布一項電動車車主調查，發現有高達92%電動車車主「回不去」燃油車了，只有4%車主會考慮PHEV插電式油電車、而會重新考慮燃油車的只有1%。

這項研究是以美國、加拿大、奧地利、巴西、法國、印度等18個國家、共23,000多名電動車車主調查而來，該抽樣是以各國在全球電動車總額中的佔比來算，並不會出現高電動車國家（如瑞士）造成的統計偏差。

▲電動車車主92%回不去燃油車 。（圖／翻攝自Global EV Alliance）

▲電動車車主92%回不去燃油車 。（圖／翻攝自Global EV Alliance）

▲該調查統計18個國家、共23,000多名電動車車主，並以各國在全球電動車總額佔比加權，結果顯示有高達92%車主表示回不去燃油車 。（圖／翻攝自Global EV Alliance）

除了看出電動車車主開過回不去燃油車之外，該調查中有45%車主也認為電動車相較汽油、柴油動力來說，持有成本較低，其次有40%車主認為電動車對環境友善、21％車主覺得有穩定的駕駛感受、18%車主認為維護成本較低。不過，有不少車主也反映充電樁不夠，尤其是快充槍的可用性較低，另外還有充電耗時、快充站頻繁維護等缺點。

►11月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車破4000台」特斯拉重回電車王

►三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
股民注意！00939配息首度縮水
林襄：沒有的事我要如何道歉？　捲佔位風波IG被洗版
親友「拉黃線」悲送陳梅慧　民俗專家曝原因
快訊／疑低溫奪命！汐止駕駛倒車內　搶救不治
冷空氣一波波「不中斷」　鄭明典揭原因
影帝肥貓慘背債7千萬！　僅劉德華伸援手
陳子豪身價上看6千萬！　5球團搶人進最後階段

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

年終最強優惠出爐！速霸陸電動休旅大降價40萬、Mazda送日本機票

台灣馬自達「Mazda6、CX-9休旅」官網正式下架！最後掛牌數曝

三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

229萬起、最多漲10萬！台灣「新年式Audi A4房車、旅行車」開賣

《消費者報告》公布各品牌10年持有成本！特斯拉最低、最貴差5倍

雙城晚宴台味十足！蔣萬安圓山宴請華源　這一道「蔣宋美齡的最愛」

藍白邀重大刑案被害家屬會談　司法正副院長、大法官被提名人婉拒

最新調查曝「92%電動車車主」回不去燃油車！低成本、但快充不夠用

盤點綠強推反滲透法、國務費除罪化　國民黨：有臉罵毀憲亂政？

轟「民進黨選罷法打假球」　謝寒冰：真心要擋不會拍了照就閃人

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

太暖了！3女兒驚喜買車送爸　超孝順惹哭媽：有妳們好幸福

孝琳壓軸登新北耶誕城辣爆　〈Touch my Body〉經典連發

動力火車顏志琳吉他翻唱〈APT.〉超好聽

柳演錫超純情「老婆推倒還落跑」　蔡秀彬誤傳愛心...他看到暈了XD

幫女友買小卡從北殺到高雄！　顯示售完→店員神助攻大反轉

雙城晚宴台味十足！蔣萬安圓山宴請華源　這一道「蔣宋美齡的最愛」

藍白邀重大刑案被害家屬會談　司法正副院長、大法官被提名人婉拒

最新調查曝「92%電動車車主」回不去燃油車！低成本、但快充不夠用

盤點綠強推反滲透法、國務費除罪化　國民黨：有臉罵毀憲亂政？

轟「民進黨選罷法打假球」　謝寒冰：真心要擋不會拍了照就閃人

不滿韓國瑜未回答選罷法爭議　王義川爆氣轟「幹話院長」

綠委包圍咆哮又退席　韓國瑜撂重話：盼各黨團珍惜朝野協商

選罷法會議無效？韓國瑜喊了解完再報告　 強調「沒被鷹派綁架」

綠衝辦公室撲空批「神隱」　韓國瑜親曝原因：我早上眼睛很痛

馬英九本周率團訪陸　沈富雄嘆：國民黨選票流失、永無執政機會

碧昂絲12歲愛女大銀幕出道了！　她一聽聲音秒噴淚：我以她為榮

雙城晚宴台味十足！蔣萬安圓山宴請華源　這一道「蔣宋美齡的最愛」

藍白邀重大刑案被害家屬會談　司法正副院長、大法官被提名人婉拒

日本青森縣宮下宗一郎知事首訪台南　黃偉哲市長接見共譜台日交流願景

24萬股民注意！00939配息縮至0.05元　12／30最後買進日

台東藍無敵海景　告示牌救生圈安全加持

快訊／台二線三芝段汽車自撞分隔島　男駕駛失去心跳送醫搶命

林襄：沒有的事我要如何道歉？　捲佔位風波IG被洗版

金鐘主持人一次宣布雙重喜訊！認了拍紀錄片：像跟絕世女子談戀愛

選一本書與微醺伴讀：亞伯樂「品懂伯樂」讀飲空間登場誠品生活松菸　享受沉浸品味時光

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

政治熱門新聞

鄭文燦砸1.2億蓋「大違建」　張善政甩鍋前朝留爛攤

日前潛艦司令「海鯤略優日本潛艦」　美國有「顧慮」沒給最新技術

影／地表最強戰車高清照曝光！　M1A2T讓戰力從80年代跨進21世紀　

桃園「上億大違建」　超離譜狀況曝

海基會要蔣救富察　北市嗆政治消費

快訊／藍拚選罷法闖關　僅1分鐘就出委、3分鐘散會

藍搬桌、膠帶封門戰選罷法！佔會議室走道　綠委欲進入被擋爆口角

選罷法一分鐘就喊送出委員會　綠委氣炸拍桌喊「會議無效」

花博園區「屎水溢流」臭爆　將宣導衛生紙丟垃圾桶防堵塞

稱「柯文哲本周起訴機率高」　律師曝：涉最重無期徒刑的收賄重罪

遭民進黨批「神隱」　韓國瑜眼睛紅了

戰選罷法僵持2hrs！　綠委搶議事人員電腦

廠商嘆遭市府刁難　「他一收押！什麼都不行」

桃園「上億大違建」　市府回應了

更多熱門

相關新聞

即／汐止轎車駕駛當街昏迷無心跳　送醫搶救中

即／汐止轎車駕駛當街昏迷無心跳　送醫搶救中

新北市汐止區大同路16日下午4時許發生事故，一輛行駛中汽車停在車道上，遲遲沒有前進，後方車輛駕駛上前查看，發現駕駛昏迷在車上，緊急撥打119求救，新北市消防局救護人員到場，發現年約60多歲的駕駛已喪失意識並無呼吸心跳，緊急將他送往汐止國泰醫院搶救。

BMW下一代3系列可能長這樣

BMW下一代3系列可能長這樣

電動車汽燃費估最高15720元　交通部：最快2030年開徵

電動車汽燃費估最高15720元　交通部：最快2030年開徵

三菱Colt性能特仕版捷克獨享

三菱Colt性能特仕版捷克獨享

現代汽車集團擴大與Google合作

現代汽車集團擴大與Google合作

關鍵字：

汽車電動車充電維護燃油汽油柴油忠誠度回不去快充維護成本

讀者迴響

熱門新聞

FANS 17驚爆逼少女拍片！小哥哥艾理20萬交保

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

北韓士兵戰死俄羅斯影像曝光！

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝

林襄：我沒跟前輩們一起搭高鐵！陷佔位風波還原真相

人氣漫畫家織織「驚喜宣布懷孕了」

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

即／陳梅慧國道車禍亡！竹檢11:30記者會說明

女遊客擅闖軌道區拍照遭撞斷腿！　林鐵處：依法送辦

好市多Chinese New Year被投訴　火速改了

快訊／「爆料公社負責人」遭收押！　官網發聲了

Fans17如創意私房翻版！收押6人赫見爆料公社負責人

更多

最夯影音

更多

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面