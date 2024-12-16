最新調查曝「92%電動車車主」回不去燃油車！低成本、但快充不夠用

▲電動車開過就回不去？全球電動車聯盟公布最新電動車車主調查，僅有1%車主會重新考慮燃油車。（圖／翻攝自Tesla）



記者林鼎智／綜合報導

來自彭博社的全球電動車聯盟（Global EV Alliance）公布一項電動車車主調查，發現有高達92%電動車車主「回不去」燃油車了，只有4%車主會考慮PHEV插電式油電車、而會重新考慮燃油車的只有1%。

這項研究是以美國、加拿大、奧地利、巴西、法國、印度等18個國家、共23,000多名電動車車主調查而來，該抽樣是以各國在全球電動車總額中的佔比來算，並不會出現高電動車國家（如瑞士）造成的統計偏差。

▲該調查統計18個國家、共23,000多名電動車車主，並以各國在全球電動車總額佔比加權，結果顯示有高達92%車主表示回不去燃油車 。（圖／翻攝自Global EV Alliance）



除了看出電動車車主開過回不去燃油車之外，該調查中有45%車主也認為電動車相較汽油、柴油動力來說，持有成本較低，其次有40%車主認為電動車對環境友善、21％車主覺得有穩定的駕駛感受、18%車主認為維護成本較低。不過，有不少車主也反映充電樁不夠，尤其是快充槍的可用性較低，另外還有充電耗時、快充站頻繁維護等缺點。