雲嘉南分署微型創業貸款　助力350人創業成功

▲ 曾是電腦繪圖講師的陳誌誠，愛木作成癡，透過微型鳳凰創業貸款於61歲圓創業夢。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

65歲、曾是電腦繪圖老師的陳誌誠，愛木作成癡，想開店把自己精心手作的木製品分享給消費者，為一圓創業夢想，申請勞動部微型鳳凰創業貸款，於嘉義縣竹崎鄉經營「蒔木工坊」，專營療癒與實用兼具的木作文創商品，憑著好手藝，不僅店內業績穩定成長，甚至到巴黎參加設計展時，深受外國買家好評。

▲陳誌誠現主要透過展攤推廣木工文創商品 。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

曾在台北科技大學當了多年3D電腦繪圖講師的陳誌誠說，會喜歡上木作是因為「木頭總是給人一種質樸的感受」，他提到當初會接觸木作是因為教學上的需要，想將理論與實務經驗結合，才有助教學，後來就參加勞動部雲嘉南分署的裝潢木工職訓課程，從基礎學起，也在那個時候對木作產生興趣，為創業埋下種子。

▲微創鳳凰宣導專案 。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）



後來陳誌誠被學校委派到北科大木創中心服務，結識許多資深優秀的木工師傅，結合其設計專長，共同開發出許多文創藝品，並獲得許多比賽佳績及產品專利，4年前陳誌誠見時機成熟，決定整修店面，結合教學、DIY及商品服務，成立「蒔木工坊」，向勞動部申請創業貸款，一圓創業夢，希望推廣木工產業，讓更多人認識木作產品。

陳誌誠強調，他的作品不僅是裝飾品，也有療癒功用，不同的木材和紋理，可讓每件作品散發不同氣息，帶給消費者溫暖和愉悅感，且成品幾乎都是利用木材餘料製作，環保又不浪費，處處可見他對木工的堅持與用心經營的信念。

▲「森菇鳥影音樂鈴」受消費者喜愛，已銷售超過上千個。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

目前蒔木工坊最夯的文創商品就屬「森菇鳥影音樂鈴」，該產品運用台灣樟樹製成，外觀為飽滿的半圓形，曲面造型與加工讓材料與紋理顯得與眾不同，同時利用磁力和平衡機制，讓上方飾件像愉悅小鳥鳴唱般躍動，搭配雨夜花的音樂鈴聲，是結合嗅覺、視覺、觸覺及聽覺的療癒小物，深獲消費者喜愛，去年參加巴黎設計展大獲好評，至今累積銷量已超過上千個。

「要找有興趣的產業深耕」，陳誌誠說，創業要了解市場的風向，同時也要有時間與資金成本概念，建議想創業朋友，不妨利用政府資源，除有專業顧問諮詢，還可解決資金、技術及經驗上的不足；對於未來，陳誌誠還想到非洲做志工，教導當地小朋友手作木工商品募資，藉此改善生活，也培養一技之長。



雲嘉南分署長劉邦棟表示，微創鳳凰貸款最高額度200萬元，不僅低利率、免保證人、免擔保品、前2年還免利息，另搭配免費創業入門到精進的多元課程，更有輔導顧問全程陪伴，能讓民眾在創業路上不孤單。近3年分署已成功協助超過350人創業當老闆，歡迎有創業資金需求，年滿20-65歲女性、45-65歲男性，或65歲以下設籍離島滿3個月的成年民眾申請，詳情可上官網(http://beboss.wda.gov.tw)查詢。

此外，農曆春節即將到來，勞動部勞動力發展署集合輔導的微創鳳凰店家與多元培力單位推出多樣化的年節商品，提供民眾伴手禮多元選擇，詳情可至「社會經濟入口網」網站查詢，歡迎民眾用消費支持。