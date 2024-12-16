　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

簡立峰：AI時代恐出現超級人類　掌握99%能力與機會

▲AI時代可能出現懂得善用AI的「超級人類」。（示意圖／pixabay）

文／中央社

前Google台灣董事總經理、中華電信董事簡立峰今天（16日）表示，過去曾出現資本分配不均現象，由1%的人擁有世界上50%的財富，到了AI時代可能出現懂得善用AI的「超級人類」，由1%的人掌握99%的能力和機會，國家需要縮短AI落差，為下一代創造更好未來。

簡立峰上午出席第12次全國科學技術會議，以「台灣AI產業發展：機會與策略」為主題發表演講。

他提到，人工智慧（AI）技術持續進步，尤其是數學能力上的突破；AI的推理能力也在快速提升，許多測試顯示AI推理能力已達到一定水準。現階段AI對物理和化學等學術領域的影響顯著，未來可能對其他學門產生巨大影響。

簡立峰說，AI正在改變工作方式，企業需要調整工作流程，以適應AI的導入。AI已導致白領外包工作大幅減少，由於員工能力提升，企業不再依賴外包。

他也提醒，AI技術的發展集中在少數國家及公司，內容以英語為主，全球有7000多種自然語言，但AI技術目前僅支援約100種，這種集中性可能限制全球範圍的技術普及和應用。

簡立峰認為，台灣在AI技術的發展上有絕佳機會，尤其是終端硬體整合方面。台灣企業可以利用AI和數位孿生技術，讓生產製造在遠方進行，研發控制留在台灣。台灣即將進入超高齡社會，AI技術能幫助台灣創造新的產業機會，避免走上日本「失落30年」後塵。

簡立峰發現，台灣在AI技術的使用上存在知用落差，需要提升使用率。他呼籲台灣需提升AI應用能力及捍衛AI主權，避免依賴外國AI應用與模型，並視為國防的一環，有些技術必須自行發展，有些可以透過國際合作補強。

演講最後，簡立峰表示，他最近對「1比99」的概念有很深刻的體會，過去由1%的人擁有世界上40%財富，在疫情後甚至達到50%；未來在AI時代，可能不小心出現「超級人類」懂得善用AI，由1%的人拿走99%能力和機會，國家和企業同樣面臨挑戰，台灣需要為下一代的孩子和居民創造更好的未來，「避免讓大家掉到一個不是AI的科技島上」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
恐千人罹難！90年最強氣旋橫掃法小島「整個社區消失」
萬里擺巨石陣儀式！　神秘宗教據點曝
LIVE／上海副市長華源一行抵台！　林奕華接機
快訊／淡水男「汽油朝身體潑」　鄰居全身燒傷亡
影／「地表最強戰車」高清照曝光！
衝撞館長健身房！賓士男回老家陳屍同輛車上
台北女遭詐5300萬！　房子沒了
陳梅慧之死「排除陰謀論」！　關鍵曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

簡立峰：AI時代恐出現超級人類　掌握99%能力與機會

外媒爆蘋果iPhone 17 Air價格！犧牲規格、相機換取超薄外型

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

太暖了！3女兒驚喜買車送爸　超孝順惹哭媽：有妳們好幸福

孝琳壓軸登新北耶誕城辣爆　〈Touch my Body〉經典連發

動力火車顏志琳吉他翻唱〈APT.〉超好聽

柳演錫超純情「老婆推倒還落跑」　蔡秀彬誤傳愛心...他看到暈了XD

幫女友買小卡從北殺到高雄！　顯示售完→店員神助攻大反轉

簡立峰：AI時代恐出現超級人類　掌握99%能力與機會

外媒爆蘋果iPhone 17 Air價格！犧牲規格、相機換取超薄外型

天冷注意保暖！40多歲壯男突嘔吐、意識不清　急性腦出血送醫

董明珠曝「第一個五年」對賭「雷軍輸」　小米空調侵權賠格力223萬

恐奪千命！90年最強氣旋橫掃法小島災情曝光　災民：宛如核爆

林子瑄混血愛犬戶外散步初體驗　熊爸親授幼犬社會化撇步

快訊／南韓檢方「再度傳喚」尹錫悅出席調查！

BMW「下一代3系列」可能長這樣！電動版i3併售、最快2026年開賣

長274公分！上網賣「大村鯨下顎骨」開價66萬　船長下場曝

NBA新紀錄！勇士、獨行俠合砍48顆三分球　K湯繳本季最佳表現

「只是沒人發現」　寶萊塢巨星阿米爾罕承認偷偷退出影壇

雙城論壇上海副市長抵台！機場外爆衝突　男抗議台灣國遭警架離

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

3C家電熱門新聞

外媒爆蘋果iPhone 17 Air價格！

簡立峰：AI時代恐出現超級人類

蘋果2025新品傳聞整理！

網爆iPhone 17渲染圖　鏡頭撞臉Google Pixel

iPhone SE 4最新爆料　Touch ID 恐走入歷史

蘋果深夜突襲iOS18.2系列發佈

LINE必備「9種功能」一次看

FB上互搜就變...「建議好友」？

Apple Vision Pro體驗心得

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

三星：Gear VR 促進虛擬實境普及

Google新晶片突破量子運算瓶頸！

蘋果M4系列MacBook開放預購

超實用！iPhone神奇「語音隔離」功能　噪音秒消失人聲更清晰

更多熱門

相關新聞

台積電魏哲家和「最有錢企業家」聊天　爆機器人、無人機有利台灣

台積電魏哲家和「最有錢企業家」聊天　爆機器人、無人機有利台灣

行政院全國科學技術會議上午登場，台積電董事長魏哲家受邀出席表示，台灣在人工智慧技術應用占有舉足輕重地位，他日前與全球最有錢的企業家聊天，均認為多功能機器人是重要發展方向。魏哲家並指出，台灣可積極布局無人機。

超微蘇姿丰駁斥併英特爾　直呼「目前最瘋謠言」

超微蘇姿丰駁斥併英特爾　直呼「目前最瘋謠言」

太早賣掉黑馬股！金融專家「少賺28000％」：損失一棟房

太早賣掉黑馬股！金融專家「少賺28000％」：損失一棟房

OpenAI涉侵權訓練模型　26歲吹哨者輕生亡

OpenAI涉侵權訓練模型　26歲吹哨者輕生亡

世新數媒系碩班　助跨界創作者邁向AI新紀元

世新數媒系碩班　助跨界創作者邁向AI新紀元

關鍵字：

簡立峰AI

讀者迴響

熱門新聞

FANS 17驚爆逼少女拍片！小哥哥艾里20萬交保

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！

人氣漫畫家織織「驚喜宣布懷孕了」

即／陳梅慧國道車禍亡！竹檢11:30記者會說明

女遊客擅闖軌道區拍照遭撞斷腿！　林鐵處：依法送辦

好市多Chinese New Year被投訴　火速改了

北韓士兵戰死俄羅斯影像曝光！

鄭文燦砸1.2億蓋「大違建」　張善政甩鍋前朝留爛攤

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝

曾開車衝撞館長健身房！賓士男驚傳過世

台灣單月詐騙126億　1手段每天騙走1億

更多

最夯影音

更多

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面