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花蓮開啓聖誕城！萬國聖誕市集登場　海上書展船停靠共襄盛擧

▲▼幸福聖誕城是花蓮每年的節日盛會，今年開城儀式由縣長徐榛蔚主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲幸福聖誕城是花蓮每年的節日盛會，今年開城儀式由縣長徐榛蔚主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

東台灣最大盛事「2024花蓮幸福聖誕城」，歷年來打造的幸福與平安，吸引了全台民眾的參加，特別是宜花東的鄉親，是每年必須參與的節日盛會！今年，開城儀式由徐榛蔚縣長主持，打造的主題是「萬國同頻，平安共鳴」，希望傳遞聖誕節的核心精神：萬國、萬民無論身在何處，以何種形式慶祝，不論遇到何種困難與挑戰，都在禱告祈福未來一年充滿平安、溫暖與幸福。

徐榛蔚特別感謝來自國外的朋友，一起來花蓮共襄盛舉，開城儀式特別邀請國際學生詩歌班登台獻唱聖歌，橫跨歐亞美非四大洲、五種語言齊唱頌揚「讚美耶穌」！並有遠從德國航行而來，國際海上書展船「MV. Doulos Hope 望僕號」，長期航行於世界各地的港口城市，分享知識、希望與願景，此次也會停靠花蓮，加入萬國聖誕市集，分享世界各國不同語言的書籍與商品。

▲▼幸福聖誕城是花蓮每年的節日盛會，今年開城儀式由縣長徐榛蔚主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，花蓮幸福聖誕城設計是以傳統基督教文化為基礎的聖誕市集，非常適合闔家大小前來體驗濃厚的聖誕氛圍與文化，分享幸福與愛的美好，感謝美崙浸信會用心策劃，每年花蓮幸福聖誕城的核心價值，除了宣揚聖誕節日真諦，也傳達平安與希望，並且永續下去，推薦鄉親把握時間參觀，在年末冬日裡，與家人朋友一起歡度聖誕佳節。

其中，萬國雪球屋展覽是最好的裝置藝術拍照點，更能進屋參觀以福音策展的名人、名畫及名曲的奇聞逸事，親身感受到信仰的力量與幫助。另外，今年更邀請了來自瑞典、冰島、德國與西班牙的聖誕節傳統文化角色，以插畫形式佈置在現場，造型可愛、色彩繽紛，立刻感受到北歐國家歡慶聖誕節的獨特習俗，還能逛逛120攤的萬國聖誕市集，不用搭飛機出國，就能體驗熱鬧、溫暖、濃郁的聖誕氛圍！

▲▼幸福聖誕城是花蓮每年的節日盛會，今年開城儀式由縣長徐榛蔚主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲國際學生詩歌班以五種語言齊唱頌揚「讚美耶穌」。

來自瑞典的聖誕快遞羊、來自冰島的聖誕巡察貓、來自西班牙的聖誕便便樹、來自德國的小天使，一起同在花蓮打造一個更具國際感的聖誕城，並設置三座「萬國雪球屋」，以及大型裝置藝術「耶夫勒羊」，充滿濃濃的北歐風情。

瑞典的耶夫勒市，每年都會在市中心豎立一座巨型的聖誕稻草山羊「耶夫勒羊」，這個傳統源於12月初的耶魯節（Yule），傳說牠會在冬日佳節、挨家挨戶送上小禮物，這隻羊也成為當地聖誕節的象徵，已經成為當地人心中不可或缺的聖誕習俗。

此外，冰島的聖誕貓（Jólakötturinn）也將登場，傳說牠在聖誕節及新年會跑出來，將沒有穿新衣服的小孩吃到肚子裡，讓人害怕！其實，這是大人們為了提醒、保護小孩而創造的角色，因為北歐冬季漫長寒冷，若是在森林野地中迷路，很可能會有生命危險！這隻怪獸會提醒小孩，要年年保持乖巧守規矩，否則就會被牠吃掉！

▲▼幸福聖誕城是花蓮每年的節日盛會，今年開城儀式由縣長徐榛蔚主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲萬國雪球屋展覽是最好的裝置藝術拍照點。

而在西班牙，家家都有裝飾聖誕樹幹（Tió de Nadal）的文化傳統，在一段木頭樹幹上，繪製出笑臉，頭上戴著加泰隆尼亞的傳統帽子，最後是加上手腳、裝飾而成。等到平安夜晚餐後，孩子們會一邊唱歌、一邊用棍子大力敲打聖誕樹幹，直到把禮物和糖果打出來！孩子們藉此拿到驚喜的禮物。

萬國聖誕市集+沉浸式戲劇表演，好吃好玩好看的超高人氣體驗
往年都水泄不通的聖誕市集，今年更擴大多達120個攤位，更有來自荷蘭、波蘭、法國、比利時、義大利的外國攤商共襄盛舉，不用出國就能體驗世界各地的傳統商品與獨特聖誕習俗，同時，活動範圍也擴展至更大區域，增加更多安全的遊玩空間，讓民眾在參觀時能夠更安心。

▲▼幸福聖誕城是花蓮每年的節日盛會，今年開城儀式由縣長徐榛蔚主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

另外，每年不可錯過具有中古世紀小鎮的臨場感，並由真人現場演出的沉浸式戲劇，向來是花蓮幸福聖誕城的獨特亮點。表演舞台將開放空間區隔成四個區塊，每個區塊演出一幕戲，觀眾能透過與劇團表演者互動，彷彿穿越時空、來到古代的以色列小鎮，親眼看見耶穌為世人降生在馬槽、曠野的牧羊人、東方的三博士共同來慶賀的故事，告訴世人福音好消息，不只將平安賜給世人，更是一切恩典的起點。

2024花蓮幸福聖誕城，在天籟歌聲中隆重開城，匯聚了來自德國、法國、荷蘭、波蘭、義大利、比利時、日本、韓國等世界各地的聖誕習俗與知名角色，花蓮縣政府準備了許多精彩豐富的美食、好物、音樂、文化、習俗，希望給民眾一個溫暖、感動的聖誕節。

徐榛蔚熱情的邀請花蓮縣民及全台民眾，主動揪團親朋好友，一同來到花蓮，參加最具特色的聖誕慶祝活動，感受眾人的喜悅與祝福。

活動資訊：
開城時間：2024/12/13～2025/01/01
萬國市集：12/21（六）-12/25（三）14:00～21:00
戲劇表演：12/21（六）-12/25（三）第一場18:00～19:00 / 第二場20:00～2100
活動地點：花蓮縣政府前石雕公園

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