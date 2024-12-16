ET民調／屏東縣長周春米就職2周年滿意度73.9% 　五大有感施政均獲8成以上肯定

▲屏東縣長周春米就職2周年滿意度73.9% ，五大有感施政均獲8成以上肯定。（圖／翻攝周春米臉書）

記者陳弘修／台北報導

為了解民眾對於各縣市政府在政策推動上的態度與意向，《ETtoday 民調雲》持續進行調查。在最新出爐的屏東縣部分，有高達73.9%的屏東縣民對於縣長周春米的整體施政表示滿意。對於提升閱讀率、推動長期照護服務、推動一鄉一特色活動、融入創意舉辦創新活動、推動屏東產業發展等五大方面的政策，超過8成的縣民也給予了高度肯定。

根據《ETtoday 民調雲》最新調查結果顯示，對於屏東縣政府所推出的政策，縣民普遍對《ETtoday 民調雲》此次的調查時間為12月5日至9日，調查範圍及對象是設籍屏東縣年滿20歲以上的民眾，以手機簡訊及 EDM 方式進行網路問卷調查，有效樣本數為1,130份，在95%信心水準下，誤差為±2.92%。

調查結果顯示，在首長施政評價方面，有73.9%的縣民對於屏東縣長周春米的整理施政表現表示滿意，同時也有72.8%的縣民滿意縣府行政團隊的表現。

調查結果也指出，有84.7%的屏東縣民表示對於居住在屏東縣感到幸福。同時，有81.0%的屏東縣民表示會以居住在屏東縣為榮。由此也可看出屏東鄉親相當肯定周春米執政2年來年的表現與努力。

在城鄉區域發展政策推廣部分，根據調查結果顯示，有83.1%的縣民滿意屏東縣政府推動「一鄉一特色」建設與活動，包括高樹鄉「北野祭」、九如鄉大型共融公園建設等。另為，也有高達82.5%的屏東縣民支持創新活動文化推廣，例如，星旅行計畫、車城看海美術館與國外藝術家合作舉辦展覽。

產業發展方面，有80.8%的縣民肯定縣府在積極招商與積極將農漁大縣轉型為科技大縣的表現，不滿意者為12.0%，表示沒意見或不知道者7.1%。

公共建設部分，有84.6%的屏東縣民滿意縣內圖書館與閱讀推廣，包括規劃新建屏北旗艦圖書館、潮州青年圖書館、竹田客家圖書館，以及「通環借閱」服務。

談到交通建設，有78.7%的屏東縣民對於縣府積極推動捷運與交通改善計畫表示肯定，包括高鐵延伸屏東、高捷、屏南快速道路等重大交通建設外，並規劃Youbike、小黃公車、幸福巴士等串聯主要交通路網。

社會福利部分，有78.0%的屏東縣民支持育兒津貼政策，包括每名新生兒補助2萬元，第二胎及以上新生兒加碼補助至3萬元。同時，有68.2%的屏東縣民滿意社會住宅推動，包括在屏東市、潮州鎮、恆春鎮等地規劃6處共計1,407戶。

此外，對於屏東縣政府在長期照護服務的作為上，也有高達83.8%的屏東縣民表示滿意，例如，推動303處巷弄長照站的設置、建置多層級樂活照顧服務園區等；認為不滿意者僅為9.0%。