雪羊升格成「雙寶羊爸」　抱雙胞胎女兒泛淚：最魔幻而感人的一刻

▲雪羊升格成「雙寶羊爸」。（圖／雪羊視界 Vision of a Snow ram授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

12月14日，知名山岳攝影師「雪羊」迎來人生的新篇章，成為一對雙胞胎姊妹的父親。他在社群媒體上分享了自己感動落淚的時刻，形容抱起雙胞胎女兒的瞬間是「生命中最魔幻而感人的一刻」，日後他也會想把「山裡的故事」分享給女兒、有夢的孩子們聽。

雪羊在臉書粉專「雪羊視界 Vision of a Snow ram」發文表示，「我的人生在12/14劃下下句點」，因為「從今以後，就是我們的人生了。」雪羊透露，他已經升級成「雙寶羊爸」，當他抱著雙胞胎姊妹的同時，忍不住眼眶泛淚，那是「生命中最魔幻而感人的一刻」，他很感謝女兒來到這個世界，豐富他的生命。

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雪羊說，雖然不知道未來還會遇到什麼冒險，但有了孩子的他，可能無法再像過去一樣那麼自由，「畢竟『生了，就要好好帶，而不是塞給別人帶』是我的夢想」。除此之外，「把山裡的故事，帶回人間」是他的初衷，所以他還是會堅定走下去，他想把這些年的故事、山與自然的一切，都分享給他的女兒知道，也說給每個心中有夢的孩子聽。

雪羊最後更感性的說，這個世界很大，山也很美，「我希望你們，都能因為冒險，而活在自己的夢想之中。」與此同時，他也感謝「雪羊視界」好友們將近10年的陪伴，看著他從山岳憤青一路走來，變成擁有2本登上暢銷榜著作的山岳攝影師、作家，「請容我繼續保持半消失狀態，我要去照顧辛苦的媽咪囉～」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「恭喜恭喜～雙寶的忙碌不是加倍，是比加倍更多啊！但同時，幸福也是」、「恭喜新手爸媽」、「好可愛」、「媽媽辛苦了，新手爸爸加油啊」、「恭喜恭喜，期待羊爸爸帶雙寶一起爬山」、「歡迎加入睡不飽行列」、「恭喜升格羊爸」。

本文經「雪羊視界 Vision of a Snow ram」授權引用