北捷博愛座再爆衝突！阿伯狂吼「65歲以上在坐的」：你書唸到哪去

▲北捷昨晚在大橋頭到三和國中站，發生博愛座爭執，場面火爆。（圖／翻攝自threads）

圖文／CTWANT

博愛座的爭議頻傳，即使政府再三宣導「有需要的人都可以坐」，卻還是常發生爭執。一名網友透露，搭乘台北捷運時，目睹阿伯與年輕人因博愛座問題發生糾紛，忍不住直呼「博愛座不是老人座」。

原PO在Threads發文表示，昨（15日）晚間7時許在台北捷運大橋頭到三和國中站搭乘捷運時，碰見一名阿伯和年輕男子因博愛座問題起糾紛，原來真的有倚老賣老的人在吵博愛座，甚至還扯到柯文哲，後面還跟路人說他兒子是大學教授，真想知道是哪一間大學的教授，「路人回他說我爸王董啦，後來旁邊的阿姨還吼他閉嘴，博愛座不是老人座。」

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影片中可以聽見，穿著綠色外套戴鴨舌帽的阿伯喊，「你坐，我馬上打電話叫警察來，這裡寫什麼，你書唸到哪裡去。什麼叫博愛座，65歲以上的人在坐的，殘障的嘛、身心障礙嘛，你好好的給人家坐。」男子則大聲回嗆：「你就坐啊！口氣好一點好不好啦，欠你的是不是？」2人互嗆，引起旁邊人關注。最後是站務人員、保全到場，這場博愛座之亂才結束。

事實上，北捷曾多次宣導，博愛座的立意及使用原則，年齡並非唯一標準，身心障礙者、孕婦、行動不便、抱小孩、身體不適、年長者或有其他實際需求者等，均可優先使用，不希望博愛座淪為年紀或道德綁架的工具，失去原先立法設置博愛座的美意。

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