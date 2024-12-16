2025桃園跨年晚會主題曝光！靈感源自貝多芬　主持陣容揭曉

▲2025桃園跨年晚會主持有客家一哥小鐘(鐘昀呈)、不老女神何妤玟。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2025桃園跨年晚會」將於12月31日晚間7點在桃園高鐵站前廣場盛大舉行，市府觀旅局15日表示，今年跨年主題為「燈燈燈燈」，靈感源自貝多芬《第五號交響曲》的經典開場樂句，期在歡樂的跨年夜晚為2025台灣燈會在桃園揭開序幕，邀請民眾一同抓住2024年的尾聲，以歡笑與尖叫聲迎接新的一年！

觀旅局周柏吟局長表示，「燈燈燈燈」不僅象徵對嶄新一年的期盼，也預告2025台灣燈會即將在桃園登場，這場融合高規格燈光藝術、科技創新與親子互動的盛會，將成為城市亮點。同時更展現桃園持續推進重大建設與市民福利的努力，攜手市民邁向幸福未來。

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觀旅局今日也宣布，跨年晚會主持陣容將由客家一哥小鐘（鐘昀呈）、親和力滿分的不老女神何妤玟、辣翻天的啦啦隊女神短今、微笑殺手潘君侖搭檔登場，四位主持人各具豐富的舞台經驗與獨特魅力，絕妙的組合將帶領觀眾度過一個充滿歡樂與熱鬧氛圍的跨年夜。

第一波卡司陣容兼具實力與人氣，包括：丁噹、陳芳語、白安、Trash、李芷婷、艾薇、小男孩樂團等風格各異的藝人將輪番上場，帶來深情、搖滾與創作等多元音樂風格，一起創造難忘又溫馨的桃園跨年回憶。接下來還有更多重量級卡司將於近期陸續揭曉。