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傳統市場有打卡牆！花蓮市重慶市場質感大提升　5攤舖變漂亮

▲▼重慶市場改造中庭休憩區，為精神象徵土地公設計Q版公仔，打造打卡牆。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲重慶市場自治會與公所攜手大力推動美學升級及攤鋪優化輔導計畫，不僅環境變漂亮了，這一次還有五個攤位都作了升級改造。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市重慶公有零售市場入選經濟部「113年度傳統市集美學升級及攤鋪優化輔導計畫」，改造市場中庭休憩區，為市場內的精神象徵土地公設計Q版公仔，打造打卡牆，還有五個攤商質感大升級，風格清新又明亮。12日上午，市長魏嘉彥前往視察完工後的新風貌，有不少民眾都大讚市場變漂亮了。

▲▼重慶市場改造中庭休憩區，為精神象徵土地公設計Q版公仔，打造打卡牆。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲重慶市場改造中庭休憩區，為精神象徵土地公設計Q版公仔，打造打卡牆。

魏嘉彥表示，傳統市場的環境必須與時俱進，感謝重慶市場自治會與公所攜手大力推動美學升級及攤鋪優化輔導計畫，不僅環境變漂亮了，這一次還有五個攤位都作了升級改造，凸顯各攤的品牌特色之外，也強化消費者的購物體驗，未來公所也會持續努力，來讓花蓮市五座公有零售市場變得更好。

▲▼重慶市場改造中庭休憩區，為精神象徵土地公設計Q版公仔，打造打卡牆。（圖／花蓮市公所提供，下同）

「傳統市集美學升級及攤鋪優化輔導計畫」由經濟部挹注總經費300萬元，其中以200萬元投入市場環境美學升級之外，其餘則補助5個攤商每攤20萬元，用於改造攤鋪、設計專屬LOGO及主視覺，讓整體市場攤位質感大提升。

▲▼重慶市場改造中庭休憩區，為精神象徵土地公設計Q版公仔，打造打卡牆。（圖／花蓮市公所提供，下同）

透過計畫，重慶市場中庭區域不僅把將花蓮各鄉鎮市的農產都放上牆面，富有教育意義，也是告訴大家這些優質農產在重慶市場都買得到，別具巧思。同時也特別打造了一面諧音梗吉祥話打卡牆，結合市場精神象徵土地公，設計Q版公仔，優化整體服務台，此外，也增設後門招牌、機車停車標示牌和走道指引燈，大幅提升市場的視覺形象。

▲▼重慶市場改造中庭休憩區，為精神象徵土地公設計Q版公仔，打造打卡牆。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲魏嘉彥（左二）表示，傳統市場的環境必須與時俱進，未來公所也會持續努力，來讓花蓮市五座公有零售市場變得更好。

攤位優化方面，參與的攤商包含希彤果菜行、王魚魚行、真の雞肉鋪子、王家水餃及貴哥果菜行等，本次委託駿雅室內裝修設計工作室針對個別特色設計專屬LOGO，還增加了許多細節設計，包含商品攤架也變得更有質感，讓不少老顧客都說改造後商品羅列的更整齊，一目了然，感覺環境更衛生，也能更加安心採購。

重慶市場自治會主任委員陳愛玲表示，謝謝魏市長一直以來對市場的重視與支持，並辦理縣外觀摩借鏡成功案例，讓重慶市場不斷進步，現在攤商參與改造的意願越來越高，帶動許多市場第二代、第三代願意來接班，也希望吸引更多年輕的消費者走進傳統市場，甚至發展市場觀光，成為觀光客旅遊的指標地點，相信都非常具有潛力。

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