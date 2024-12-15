美軍事作家提台灣「海鯤潛鑑」　台美潛艦＋飛彈能抵抗中共封鎖

▲國造潛艦海鯤號。（資料照／台船提供）



記者陶本和／台北報導

美國軍事記者、作家艾克塞（David Axe）日前投書英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）指出，北京的領導階層目標是要摧毀台灣的民主，並且拿下台灣，而這或許不用透過直接進犯的方式；他也提到，台灣的新潛艦（海鯤艦），加上美軍的潛艦與飛彈系統，足以讓北京難以封鎖台海。

艾克塞在其投書中表示，中國的目標當然是要摧毀台灣的民主，並且拿下台灣，不過這樣的目標不一定要透過直接進犯的方式；他表示，台灣有明確的突破封鎖策略，而且台灣跟美國也在裝備上進行強化，主要是兩大利器，就是潛鑑跟飛彈。

艾克塞認為，透過水面艦跟水下艦的能量，台美應該可以打破中共的封鎖。他指出，雖然中共獲取潛艦的速度很快，但噸位多半比較小，美國還是保有重要的優勢，就是53艘核動力攻擊潛艦，依然是目前世界最精良的水下艦。

在台灣的水下戰力方面，艾克塞不諱言表示，台灣戰力薄弱，可是未來卻是可以期待的。他表示，台灣在40年來第一艘新型潛艦「海鯤艦」，未來計劃建造8艘柴電潛艦，規劃搭載美國的最新作戰系統；這的8艘潛艦加上美國的53艘潛艦，他認為足以讓中共封鎖台灣的希望降低。

另外，艾克塞也提到美國空軍長程轟炸機及具匿蹤性的巡弋飛彈，他認為，這些同樣可以阻止中共封鎖行動，他還舉智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）在兵推中的數據，巡弋飛彈擊沉的中國船艦，數量比潛艦擊沉者還多。