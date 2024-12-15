華僑市場爆全武行！7人持塑膠椅互毆畫面曝　「拐杖阿嬤」嚇壞

▲屏東華僑市場2攤商因停車問題爆發口角鬥毆，直到1名粉衣女子倒地才終止亂鬥。（圖／翻攝東港五四三臉書社團）

圖文／CTWANT

屏東東港華僑市場昨（14）日中午12時許發生亂鬥事件，經營攤位的60歲劉男與54歲周女因機車停放問題起爭執，進而演變成雙方一共7人爆發肢體衝突，過程中還拿塑膠椅攻擊，直到1名女子倒地不起，雙方才就此罷休停手，當時在一旁用餐的「跛腳嬤」嚇壞，趕緊杵拐杖逃命，後續涉案7人皆被警方移送法辦。

▲「拐杖阿嬤」嚇得趕緊逃離。（圖／翻攝東港五四三臉書社團）

據了解，在華僑市場經營攤位的劉男與周女，因機車停放問題起口角，緊接著劉男妻小及周女員工也加入戰局，一共7人陷入混戰，未料進而演變成「3打4」等局面，雙方在用餐區前大打出手，甚至還持塑膠椅攻擊，一路從左邊打到右邊，還不斷飆罵不雅字眼。

火爆場景令用餐中行動不便的阿嬤嚇壞，因而趕緊起身在親友攙扶下杵拐杖逃離，此次亂鬥直到1名身穿粉衣的女子因挨打痛倒在地，無法起身後才終止，也造成雙方人馬共7人皆輕傷。

警方表示，東港分局14日中午12時許獲報，有民眾指稱屏東東港華僑市場發生群鬥，警方迅速派遣警力趕抵現場，但到場後已無打架情事，後續全案訊後7人依涉犯《妨害秩序罪》及《傷害罪》被警方移送地檢署偵辦。

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