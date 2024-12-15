蘋菓西打回來了！「這2款包裝」率先回歸　可望逐步重返榮耀

▲蘋菓西打陸續恢復通路上架。（圖／記者林敬旻攝）

文／數位內容部／今周刊

大西洋飲料（大飲，1213）週四（12/12）召開法說會，宣布旗下最熱銷產品蘋菓西打（蘋果西打），包括600ml寶特瓶裝、330ml鋁罐裝在各大通路恢復上架。

大飲總經理于忠敏宣布，高雄湖內土地處分9.6億元，已在11月下旬全數入帳，並已還清金融機構欠款，將運用於充實營運基金、維護更新生產線設備，確保產品生產品質與產能提升，並彌補近年虧損，使營運迅速步入常軌。

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大飲：公司已無其他負債

大飲高雄湖內土地處分9.6億元，已在11月下旬全數入帳，處分淨利5億9142萬3000元，大飲強調目前公司已無其他負債，並有充足資金投入公司營運。

總經理于忠敏說，大西洋已順利渡過危機，未來將以最高品質全面回歸市場，期待明年營收可恢復正常，不負廣大消費者及投資人所託。

寶特瓶裝PET600ml、鋁罐裝CAN330ml已全面正常生產

最受台灣人歡迎的蘋菓西打已重新強勢回歸，寶特瓶裝PET600ml、鋁罐裝CAN330ml全面正常生產，並於各大開放性通路全家、全聯、萊爾富、家樂福、大潤發及地方超市等恢復上架銷售，未來各大餐廳、火鍋店、海鮮快炒店、小吃店會陸續跟進上架。

罐裝250ml在12月也恢復上市，家庭號1250ml、2000ml則是正在進行產線調整。

一度面臨下市危機，如何讓國民飲料恢復榮耀？

國民不敗飲料「蘋果西打」母公司大飲，2023年中被爆出有不明沉澱物、遭勒令停工停產長達6個月，衝擊整體營運，今年農曆年前又爆出存款不足、驚傳跳票，第一季財報則被會計師出具「繼續經營能力存在重大不確定性」核閱報告。

目前大飲持續打入全額交割股，依照證交所規定，若連續3年無法改善，將面臨停止交易的命運，一旦停止交易滿6個月仍未見起色，最快會在2026年下市。

董事長蘇芸樂今年6月面對媒體詢問關於下市問題時強調，公司沒有下市規劃，先前積欠員工薪資爭議已解決。

于忠敏則是指出，等第四季財報公布，也就是2024年財報公布後，就等證交所相關規定，估計會在2025年恢復正常交易。

原本網友擔憂「台灣最強飲料就要喝不到了」，如今大飲土地處分9.6億元，已在11月下旬全數入帳，將運用於充實營運基金、維護更新生產線設備，並開始供貨各大通路，營運看似已從谷底翻揚。

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