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夫妻月收25萬、存款800萬！　她嘆...「扛房貸養小孩」：很拮据

雙薪家庭收入要多少才夠，每個人答案都不一樣。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲雙薪家庭收入要多少才夠，每個人答案都不一樣。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

雙薪家庭收入要多少才夠，每個人答案都不一樣。一名人妻透露，夫妻倆月收25萬、存款800萬，但總覺得生活上還是處處拮据，尤其有小朋友後。

人妻在Dcard表示，自己平均月收入15萬、先生平均月收入10萬，存款加起來大約800萬，不知道是不是因為在繳貸款，還是因為比較年輕時沒賺什麼錢的心態深耕，導致即使收入還算不錯，生活上卻還是處處拮据，尤其在這2年有了小朋友以後。

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她舉例，平常去餐廳用餐，兩人一餐點到800元就覺得有點小貴，特殊日子除外，出去玩住一晚雙人房，6000元以上就覺得有點捨不得花；然而同歲的朋友，很多人兩人加起來月收入是他們的一半或不到，但吃飯時也不會像他們顧慮這麼多，比較會看想吃的是什麼、好不好吃、滿不滿意，選飯店也是要知名、房間大比較重要。

人妻說，「我也不是站在跟朋友比較的角度，而是想表達非常羨慕這種善待自己的生活態度的，很想跟他們一樣大方的選擇，不會多猶豫一秒，明明沒有到花不起，但就是會優先考慮性價比，會花，但會在意。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「感覺負責管錢的人會比較在意大小支出」、「會在意不是壞事，畢竟每個人追求的不一樣，最好的方式當然是專款專用」、「白手起家的很多都這樣」、「可以參考六罐子存錢法，再按照自己的資產配置比例」。

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