焢窯同+星空電影院　嘉義市花海節接駁人龍1公里

▲▼ 嘉義市花海節盛況 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2024嘉義花海生活節14日於玉山路底熱鬧登場正式開幕，由嘉頌Combo樂團以「熱鬧滾滾的嘉義市街」一曲為活動揭開序幕，嘉義市長黃敏惠與總統府資政張博雅、立法委員林倩綺、王美惠及多位市議員共同出席開幕典禮，現場將近百位等待接駁賞花的人龍綿延近一公里。

黃敏惠市長邀請民眾把握14、15日連兩天的花海生活節，一起走進嘉義市玉山路底的繽紛花海、逛逛有永續概念的環保市集，渡過最Chill的時光。

市長黃敏惠表示，2024嘉義花海生活節不僅是一場展現自然與永續的盛會，更希望透過友善農業，打造出高品質的農產環境，傳遞友善環境與永續農業的價值。這次市集，亦特別著重永續、環保理念，無論是社區或民間攤位，所使用的材質都以環保為優先，包括可重複使用的容器等，實踐對永續經營的承諾。

▲嘉義市花海節開幕 。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠市長補充，今年花海節的設計中加入了許多創意裝置，更新增了「星空電影院」活動，從傍晚到夜間為大家帶來浪漫的體驗。這次的花海節是日夜皆有驚喜的盛事，市民與遊客可以白天欣賞花海之美，晚上沉浸於電影與繁星的擁抱中。黃敏惠市長邀請大家把握機會，在元旦之前來欣賞盛開的美景，體驗這場獨特的花海之旅！

▲ 嘉義市長黃敏惠花海節致詞 。（圖／記者翁伊森攝）

田長沛處長表示，今年花海面積由18公頃擴大為27公頃，不僅規模更加壯觀，展現出更為豐富的景觀層次與視覺享受，也提供了更多適合遊客拍攝與漫步的空間，讓親朋好友能相約在創意拍攝裝置前留下珍貴回憶，記錄與家人歡笑的每一刻。此外，花海生活節也結合食農教室與焢窯活動，讓民眾體驗從農田到餐桌的樂趣，並在過程中與親朋共享合作與美食的幸福感。

▲▼ 嘉義市花海節響應節能減碳安排接駁車，等待搭車民眾綿延將近一公里。（圖／記者翁伊森攝）

由於花海生活節活動會場鄰近停車空間有限，市府也呼籲民眾多加利用大眾交通工具或免費接駁車，減少二氧化碳排放量，開幕當天接駁點就擠滿準備進場賞花的人們。