3年86件森林火災　林業分署演訓提升滅火技能

▲林業署南投分署結合學者林火研究，舉辦滅火訓練。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣統計自110年至112年發生86起森林火災，林業保育署南投分署日前特地結合數位學者所執行國科會「臺歐盟國合計畫－預防、檢測和復育環境災害之整體火災管理生態系統」 計畫，配合森林火災試驗舉行滅火技術教育訓練，以強化同仁撲救林火技能。

林保署南投分署指出，該計畫為臺灣科技大學教授廖敏志、高雄科技大學助理教授林彥宇及林業試驗所博士潘孝隆共同執行，而該分署每年均會舉行防火整備及吊掛訓練，以因應森林火災之救災任務，本次教育訓練於12月12日在南投縣信義鄉(巒大事業區第88林班內）登場，共有50人參訓。

南投分署長李政賢表示，森林火災多發生在水源取得不易的地區，因此實務上主要是以開闢防火線的方式阻隔燃料，避免火勢擴散；這次配合學者研究，由資深護管員將「火拍滅火」、「幫浦滅火」及「引火回燒」等三種現場滅火技術，藉由實務操作的方式傳承給新進護管員，尤其引火回燒技術需考量坡度、風速及溫濕度，亟需高度專業及經驗，才能以火滅火，將林火危害控制於局部區域，減少危害。

▲南投縣境110至112年發生多達86起山林火警。（圖／資料照片，林業保育署南投分署提供）

潘孝隆另解釋，無論是整個樹冠如火炬般燃燒，或是鑽到地下、讓人無法預測行蹤的地下火，都是從地表的枯枝落葉、分解腐朽的腐植層，以及低矮灌叢所承載的地表火擴展出去，因此瞭解與熟悉地表火的行為表現，將有助於救火隊員在執行森林火災任務時，能夠在保障自身安全的前提之下，積極滅火。

本次演練即與臺科大、林驗所進行的地表燃料火燒試驗結合，研究人員與南投分署合作，從高山容易火燒的二葉松林地到淺山常見的孟宗竹林地取出燃料樣本，模擬地表不同厚度的燃料在乾季時的狀態，並紀錄燃燒時的擴展速度、火焰高度以及火焰溫度，以估計火燒的強度，做為未來森林火災發生時，滅火行動決策的參考依據；南投分署指出，此次測得林火高度最高超過兩米，溫度高達四百度，同時讓新進的救火隊員更瞭解如何研判地表火會怎麼進展，進而積極安全的滅火。