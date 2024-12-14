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獨／豪車停球場！女信徒圍繞「血水聖靈」創辦人　孩子見他喊：老爸

▲▼ 血水聖靈教創辦人左坤 。（圖／民眾提供）

▲血水聖靈創辦人左坤的勞斯萊斯豪車到籃球場觀賽。（圖／民眾提供）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區近日爆出學生在捷運站遭「血水聖靈教」強迫傳教，引發家長憂心。事實上，多年前媒體已報導，該教派被中國列為邪教，其創辦人左坤的傳奇與爭議也備受關注。《東森新媒體ETtoday》也獨家取得，左男駕駛勞斯萊斯前往籃球場觀看孩子打球，期間孩子們親切地稱他「老爸」的詭異照片。

「血水聖靈」全名為「耶穌基督血水聖靈全備福音佈道團」，據悉總部位於台北市北投石牌。該教會1988年在台灣成立，曾因被政府認定具邪教傾向而遭壓制，其創辦人左坤後移居美國，但在全球擁有大批信徒，據稱人數高達80萬。然而，該教會在中國的傳教活動引發嚴重社會事件，包括2014年一起女信徒殺害全家案，震驚社會。

有讀者向《東森新媒體ETtoday》爆料指出，左坤經常坐勞斯萊斯，出現在百齡橋球場，身邊總有一群年輕女子跟隨。每當他現身，場上打籃球的年輕人紛紛圍攏，大聲喊他「老爸」。左坤則笑容滿面，分發餅乾給路人，彷彿在傳遞某種親近民眾的形象。然而，這一幕對部分居民而言，卻有些不寒而慄。

▲▼ 血水聖靈教創辦人左坤 。（圖／民眾提供）

▲現場眾多女信徒圍繞血水聖靈創辦人左坤。（圖／民眾提供）

讀者指出，「血水聖靈」的傳教行為在北投一帶頗為活躍，尤其以未成年為目標，不僅在捷運站附近強拉學生傳教，甚至有傳聞稱教會要求信徒在公共場合賣餅乾，收入全數上繳；更有人直指：「孩子進教會後，變得連爸媽都不認，教會對他們的控制力太強。」

除宗教活動外，血水聖靈教會背後的餐飲業務也引發關注。據悉，左坤其子在北市發展出連鎖餐飲品牌，包括港式茶餐廳、咖啡館、烘焙坊等，甚至在北投石牌及芝山站附近以「左爺爺」為名開設多家店面，這些店家包括「左爺爺港式茶餐廳」及「左爺爺烘焙坊」，品牌商標設計乍看之下也與左坤長相激似，令人懷疑與血水聖靈有關。

讀者表示，這情節讓人不禁聯想到日前很紅的電影《周處除三害》，強迫傳教行為，也讓附近居民感到憂心害怕，就像那頭傷害村民的惡獸，讓人避之唯恐不及。

《東森新媒體ETtoday》也追出，該教會曾捲入法律糾紛。2014年該教會一名吳姓司機駕車負責教會接送工作，不慎撞死李姓男子，不僅被判刑，連同教會也遭求償民事賠償。

但法院根據法醫研究所鑑定書發現，李姓死者為肝臟終末期惡性腫瘤（原發性或轉移性），加上年紀老邁，均屬自然疾病原因，引發後續併發症，最後因多器官衰竭而死亡，難認李男死亡與本件車禍具有相當因果關係，故判敗訴。

法界人士表示，宗教自由固然是憲法保障的基本權利，但若宗教組織的行為涉及強迫、脅迫、欺詐，或對未成年人的身心安全構成危害，不僅可能影響社會秩序，還可能觸犯相關法律。例如，《刑法》中關於強制罪、詐欺罪，甚至兒少保護法相關規定，都可能適用於此類行為，視情節輕重決定是否構成犯罪。

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