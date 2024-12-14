耶誕城演唱會「板橋站估擠4.8萬旅客」擬補票不加價　台鐵急踩剎車

▲新北歡樂耶誕城演唱會周末兩天開唱。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

2024新北歡樂耶誕城迎來重頭戲，「魔幻巨星耶誕演唱會」今明(14日~15日)兩天在新北市民廣場連續開唱，超強卡司預估將吸引爆量人潮，台鐵板橋站估計搭車旅客上看4.8萬人次，考量旅客可能不及購票乘車，板橋站擬「補票不加價」，不過台鐵公司急踩剎車，昨緊急喊卡，呼籲使用電子票證並將加派驗票機。

2024新北耶誕城演唱會「魔幻巨星耶誕演唱會」今明兩天登場，超強卡司邀請到「韓國碧昂絲」SISTAR孝琳、Energy、告五人重磅壓軸，預估將吸引爆量人潮擠進耶誕城，也讓連通新北市民廣場的板橋站疏運面臨挑戰。

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根據台鐵預估，本周末新北耶誕城演唱會，板橋站預估全日上車人數38000至48000人。

▲台鐵板橋站發出電報，擬建議補票不加收票價，遭台鐵公司喊卡。（圖／讀者提供）

台鐵板橋站近日發出電報，指板橋站14日和15日配合新北耶誕城演唱會活動，預期旅客量暴增，為順利紓解人潮，若旅客不及購票乘車，要求其他各車站、車班列車長協助旅客車上或到站補票，並建議補票不加收票價；也請各站宣導旅客多使用電子票證或事先購買好來回票。

不過補票不加收票價恐讓逃票加劇，台鐵公司昨(13日)急踩剎車，台鐵公司表示，已請板橋站更正電報內容，有關12月14日、15日配合新北市政府2024年歡樂耶誕城演唱會活動，為順利紓解人潮，仍請加強宣導旅客多加利用電子票證或先行購妥乘車票，以避免無票乘車事宜。

▲▼耶誕城演唱會登場，台鐵板橋站估旅客上看4.8萬人，將進行動線管制。（圖／記者李姿慧攝）

台鐵公司強調，電報副本也轉知各車站、各車班組，協助宣導欲前往參加該活動之旅客，多加利用電子票證或於起程站先行購妥去、回程車票，以利板橋站疏運順遂。活動期間北區營運處將加派人力及驗票機，協助板橋站做好疏運工作。