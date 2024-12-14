生肖屬蛇免費、門票打對折　12主題樂園春節優惠搶先看

▲明年農曆春節期間，各大主題樂園祭出各項優惠及系列活動，圖為遠雄海洋公園。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡亞樺／台北報導

2024年進入尾聲，農曆春節腳步越來越近，全台12大主題樂園祭出各項優惠與系列活動，遠雄海洋公園、柳營尖山埤渡假村皆推出生肖屬蛇免費入園，劍湖山門票全面7折只要699元，頑皮世界更祭出門票5折，以吸引遊客。

明年農曆春節長達9天連續假期，觀光署協調各大主題樂園與公共運輸業者，推出搭乘公共運輸入園套票或門票折扣優惠，迎接新年，同時鼓勵大家多加利用大眾運輸工具，開心暢玩樂園還能省荷包。



2025年春節連續假期主題樂園活動一覽表

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項次 主題樂園 活動方案 1 雲仙樂園 一日遊優惠:

1、不分平假日優惠套票組合（單人）烏來特色風味套餐組合:780元（含纜車來回票 x1、烏來特色風味套餐 x1）。

2、下午茶套餐:560元（含纜車來回票 x1、葉綠素咖啡廳下午茶或簡餐，2 選 1)。 2 西湖渡假村 動態實境恐龍特展活動期間 1/1~3/2全票$399，可搭配 1 名 12 歲以下兒童免費入園。 3 東勢林場遊樂區 1、財神爺現身，發紅包

2、憑發票消費金額達 2025 元者，可兌換精美小禮品

3、定時導覽解說活動、爆竹迎新春

4、尋找「蛇」跡 打卡活動吹泡泡親子互動遊戲 4 九族文化村 1、1/1~1/28 學生&中彰投憑證明優惠 680元

2、1/28 除夕一律特價 780元 5 九九峰動物樂園 1、1/29-2/2 初一至初五下午 1400-1500 至服務台投 100 元即可抽紅包(紅包數量有限) 。

2、1/29-2/2 與園區動物合照，上傳至 FB 或 IG 公開發文並打卡九九峰動物樂園，至服務台工作人員確認後即可享免費抽抽樂。

3、1/29-1/31 初一至初三下午14:30 於白色貓頭鷹雕像前舉辦動物遊行。 6 劍湖山世界 1、2025/1/25 起推出室內彩虹劇場大秀「劍湖山愛遊世界奇遇記」，結合特技、雜耍與歌舞秀的藝術饗宴

2、2025/1/25-2025/2/2全民 7 折699元(原價999元，約 7 折) ，午後票 1 點後499元 ；當月壽星 399 元；當日壽星 100元

觀光署近日在全台主題樂園網公布明年春節優惠及活動內容，1月25日至2月凡生肖屬蛇的民眾，出示身分證明文件，遠雄海洋公園可免費入園；1月1日至1月28日，學生及中彰投民眾憑證明到九族文化村，門票優惠680元。

劍湖山世界1月25日至2月2日，門票原價999元全民打7折，當天壽星更只要100元，並推出結合特技雜耍與歌舞秀的室內劇場「愛遊世界奇遇記」，給民眾不一樣的感受。綠舞莊園遊樂園區凡1月25日至2月2日，入園拍照打卡可獲一把牧草，能夠近距離接觸水豚、羊駝等可愛動物。

▲劍湖山世界在春節期間推出票價優惠。（圖／劍湖山世界提供）

另外，5大主題也推出公共運輸優惠，例如劍湖山世界門票原價999元，凡搭乘台灣好行憑票根購票，每張只要500元；憑大眾運輸票根，東勢林場遊樂區春節期間門票60元、九族文化村門票680元、柳營尖山埤渡假村門票100元；憑台鐵票券，怡園渡假村門票折20元。

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