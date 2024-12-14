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生肖屬蛇免費、門票打對折　12主題樂園春節優惠搶先看

▲▼花蓮遠雄海洋公園海底王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲明年農曆春節期間，各大主題樂園祭出各項優惠及系列活動，圖為遠雄海洋公園。（圖／記者蔡玟君攝）

 記者蔡亞樺／台北報導

2024年進入尾聲，農曆春節腳步越來越近，全台12大主題樂園祭出各項優惠與系列活動，遠雄海洋公園、柳營尖山埤渡假村皆推出生肖屬蛇免費入園，劍湖山門票全面7折只要699元，頑皮世界更祭出門票5折，以吸引遊客。

明年農曆春節長達9天連續假期，觀光署協調各大主題樂園與公共運輸業者，推出搭乘公共運輸入園套票或門票折扣優惠，迎接新年，同時鼓勵大家多加利用大眾運輸工具，開心暢玩樂園還能省荷包。

2025年春節連續假期主題樂園活動一覽表

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項次 主題樂園 活動方案
1 雲仙樂園

一日遊優惠:
1、不分平假日優惠套票組合（單人）烏來特色風味套餐組合:780元（含纜車來回票 x1、烏來特色風味套餐 x1）。
2、下午茶套餐:560元（含纜車來回票 x1、葉綠素咖啡廳下午茶或簡餐，2 選 1)。
2 西湖渡假村 動態實境恐龍特展活動期間 1/1~3/2全票$399，可搭配 1 名 12 歲以下兒童免費入園。
3 東勢林場遊樂區 1、財神爺現身，發紅包
2、憑發票消費金額達 2025 元者，可兌換精美小禮品
3、定時導覽解說活動、爆竹迎新春
4、尋找「蛇」跡 打卡活動吹泡泡親子互動遊戲
4 九族文化村 1、1/1~1/28 學生&中彰投憑證明優惠 680元
2、1/28 除夕一律特價 780元
5 九九峰動物樂園 1、1/29-2/2 初一至初五下午 1400-1500 至服務台投 100 元即可抽紅包(紅包數量有限) 。
2、1/29-2/2 與園區動物合照，上傳至 FB 或 IG 公開發文並打卡九九峰動物樂園，至服務台工作人員確認後即可享免費抽抽樂。
3、1/29-1/31 初一至初三下午14:30 於白色貓頭鷹雕像前舉辦動物遊行。
6 劍湖山世界 1、2025/1/25 起推出室內彩虹劇場大秀「劍湖山愛遊世界奇遇記」，結合特技、雜耍與歌舞秀的藝術饗宴
2、2025/1/25-2025/2/2全民 7 折699元(原價999元，約 7 折) ，午後票 1 點後499元 ；當月壽星 399 元；當日壽星 100元

觀光署近日在全台主題樂園網公布明年春節優惠及活動內容，1月25日至2月凡生肖屬蛇的民眾，出示身分證明文件，遠雄海洋公園可免費入園；1月1日至1月28日，學生及中彰投民眾憑證明到九族文化村，門票優惠680元。

劍湖山世界1月25日至2月2日，門票原價999元全民打7折，當天壽星更只要100元，並推出結合特技雜耍與歌舞秀的室內劇場「愛遊世界奇遇記」，給民眾不一樣的感受。綠舞莊園遊樂園區凡1月25日至2月2日，入園拍照打卡可獲一把牧草，能夠近距離接觸水豚、羊駝等可愛動物。

▲▼劍湖山世界換粉紅新裝。（圖／劍湖山世界提供）

▲劍湖山世界在春節期間推出票價優惠。（圖／劍湖山世界提供）

另外，5大主題也推出公共運輸優惠，例如劍湖山世界門票原價999元，凡搭乘台灣好行憑票根購票，每張只要500元；憑大眾運輸票根，東勢林場遊樂區春節期間門票60元、九族文化村門票680元、柳營尖山埤渡假村門票100元；憑台鐵票券，怡園渡假村門票折20元。

 2025年春節連續假期主題樂園活動一覽表

項次 主題樂園 活動方案
7 頑皮世界 農曆春節期間購票五折起，1/25~2/2購買全票 480 元(原價700)、學童票 380 元(原價 600)、幼童票 280元(原價560元)再送 30元餐飲消費抵用券，以及 30 元商品消費抵用券。
8 柳營尖山埤渡假村 1、屬蛇免門票:1/21~2/10 屬蛇，憑證本人享免門票入園優惠。
2、歡樂泡泡秀:初一至初四每日10:00 及 14:00 於大草原進行親子泡泡秀互動表演。
3、超級巨猩秀:初一至初四每日 09:30~15:30 於大草原免費提供兒童遊憩。
4、和服拍照及古早童玩體驗:1/21~2/10 提供和服租借拍照及古早味童玩體驗。
5、旭山小市集及街頭藝人表演:大草原設置特色小吃攤及街頭藝人表演。
9 小墾丁渡假村 2024/12/20 前預訂早鳥價~度咕迎春專案(專案期間 2025/01/28~2025/02/01)費用：溫馨別墅2 人5866元/晚、 4人9366 元/晚
10 綠舞莊園日式主題遊樂區 2025 年1/25～2/2，按讚粉專並拍照打卡可獲贈萌寵牧草1把，穿上日式浴衣，品味抹茶、和菓子，享受濃厚的日本風情，近距離接觸可愛的水豚君、梅花鹿和羊駝。
11 遠雄海洋公園

生肖屬「蛇」憑身份證明文件免費入園，活動期間2024/1/25～2/12
12 怡園渡假村 春節入園票價800元。園區門票餐飲9折優惠
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