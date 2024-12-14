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基隆市「行人違規」要抓了！明年起開罰500　警設10路段重點執法

▲▼為維護路口安全及行人路權,交通部與內政部警政署攜手啟動全國「路口安全大執法」,針對「汽機車不停讓行人」等五大重點項目進行取締,交通安全,行人,路人,行人穿越道,交通違規,過馬路,斑馬線,交通大執法。（圖／記者李毓康攝）

▲基隆市明年1月1日將執行「行人有序」政策，行人違規穿越道路將開罰500元。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

基隆市政府13日表示，自市長謝國樑上任後，市府積極推動「行人友善」政策，於人潮密集路口執行汽機車停讓行人宣導，加上警方執法取締、交通處配合改善號誌後，行人交通死傷均降低。基隆市今年11月已進入第二階段「行人有序」宣導期，明年1月會進入執法期，屆時行人違規穿越道路將依法開罰。

基隆市政府表示，市府去年1月開始推動「行人友善」政策以來，於人潮密集路口開始執行汽機車停讓行人宣導，從勸導期逐步進入執法期，期望車輛駕駛人接近路口行人穿越道都能養成慢看停的習慣，並在工程、執法、教育、宣導、監理等各面向加強改善，政策實施至今已有相當成效。

基隆市政府指出，根據交通部12月公布的各縣市1月至9月道安成績，基隆市交通事故相較去年同期減少了201件（約7.1％）、受傷人數減少239人（約6.2％），基隆市每10萬人車禍死亡人數為5.52人，在各縣市中僅次於台北市3.38人及新北市4.85人。

交通隊指出，警方每天上午10點至下午4點將針對「易發生行人事故路段」編排警力落實勸導及取締，並會將孝四路南站公車站、南榮路16-1號洗腎中心前、信二路停車場前、信二路基隆醫院前、光明路全聯前、八堵車站前、安一路100巷口、基金一路郵局前、仁一路玉兔橋前、信一路57號前等10處列為重點執行路段，行人違規包含不依號誌指示穿越道路、擅自穿越道路及未行走行人穿越道等，違者依《道路交通管理處罰條例》可開罰500元罰鍰。

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