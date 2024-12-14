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台式麵包不是「麵包」　醫生喊別當三餐吃：嚴重恐脂肪肝、糖尿病

▲▼麵包店打烊後，都會將賣不掉的麵包直接倒掉？（圖／免費圖庫）

▲台式麵包不是「麵包」，醫生喊別當三餐吃，曝嚴重後果。（示意圖／Pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

台式麵包鬆軟好入口、組織細膩，且內餡種類豐富，讓不少人非常喜愛，不過初日診所家醫科醫師魏士航表示．台式麵包其實很多都不算是麵包，比較歐洲麵包，台式麵包通常添加劑、油、糖、調味都比較多，實際上更像糕點，因此最好不要把麵包當主餐。

魏士航日前在初日診所YouTube發布的影片中表示，台灣的麵包例如蔥花麵包、肉鬆麵包等，其實很多都不是麵包，比較歐洲麵包，台式麵包口味通常更鹹或更甜，口感上也更蓬鬆，通常添加劑、油、糖、調味都比較多，因此台式麵包在歐美人眼裡比較像是糕點，

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魏士航說，歐洲麵包原料通常只用全麥、黑麥、粗糧進行製作，因此口感較為扎實與乾硬，所以歐洲麵包其實並不符合多數台灣人的飲食偏好，像是在台灣也有門市的某跨國三明治連鎖店的麵包，就曾經因為含糖量過高，被愛爾蘭法院判定「不是麵包」，但在許多台灣人眼中，該店麵包的口味已經算很清淡了。

魏士航最後說，台式麵包當然能吃，不過要注意的是，就算選擇的是蔥花麵包、白吐司等相對單純的品項，其實還是屬於精緻的碳水化合物，更別說其他有加餡料的品項，若長期且過量攝入，可能會引發血糖上升、血管硬化、糖尿病、脂肪肝、慢性發炎及胰島素阻抗等許多健康問題，所以他建議最好不要把麵包當主餐，而是在正餐後當點心適量食用，「偶爾享受美味的麵包，其實還是沒有問題的」。

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