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陳彥翔放火燒8至親免死！網諷「鄭捷生錯年代」：應該等等犬法官

鄭捷（左圖）在捷運隨機殺害4人後遭判死刑已伏法；陳彥翔（右圖）涉縱火燒死8名家人，二審逃死，獲判無期徒刑。（翻攝維基百科、翻攝畫面）

▲鄭捷（左圖）在捷運隨機殺害4人後遭判死刑已伏法；陳彥翔（右圖）涉縱火燒死8名家人，二審逃死，獲判無期徒刑。（翻攝維基百科、翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

新竹輪胎行縱火案，兇手陳彥翔一把火燒死8名至親，一審判死，昨（11）二審高等法院改判無期徒刑，成為大法官釋憲後首例由死刑改判無期徒刑的案件。此案讓不少人想起2014年的鄭捷隨機殺人案，PTT鄉民對比二凶嫌殺人人數、動機，諷刺問道：「按現在死刑門檻，鄭捷應該還活著？」眾多網友感嘆時空背景不同，直指鄭捷就是「生錯年代，應該等等犬法官」。

對比兩起案件，2014年5月21日，21歲的大學生鄭捷在台北捷運車廂內隨機持刀攻擊乘客，導致4人死亡、22人受傷，震驚台灣社會。鄭捷在行凶後被民眾與捷運站務人員聯手制伏，事後對犯罪動機供稱，從小便對殺人感到好奇，並無特定目標，案件引發社會對心理健康與家庭教育的高度關注。法院最終判處鄭捷死刑，2016年5月10日遭槍決伏法。

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再來是新竹市正義輪胎行縱火案，2022年6月15日，31歲的陳彥翔因與父母發生爭執，購買汽油返回住家兼營的輪胎行，潑灑汽油後縱火，其母親、妻子、妹妹、大嫂及3名子女和1名姪女，共8人命喪火窟。一審法院以殺害直系血親尊親屬等罪，判處陳彥翔死刑、終身褫奪公權。

不過，昨日二審高等法院改判陳彥翔無期徒刑，合議庭認為，陳彥翔在案發現場主動向警方承認「我縱的火」，並哭求警員救火，符合自首要件，因此減輕其刑責，判決出爐後引發譁然。今年9月憲法法庭對死刑適用範圍作出限縮，正義輪胎行縱火案成為釋憲後第一起由死刑改判無期徒刑的案件，更增加社會關注。

一名PTT網友在「八卦板」發文問卦：「鄭捷4死24傷→死刑 全家8人被燒死→無期」，對比二起命案，原PO質疑「台灣司法根本看法官心情吧？」許多鄉民推文回覆：「時空背景不同啦」、「問黨和犬法官阿」、「鄭捷現在再砍根本沒事」、「砍錯年代了 這個時代砍68個都沒差 甚至可以用精神病減刑」、「鄭捷 是馬英九時代的 現在是民進黨。」

另一名鄉民發文問卦：「按現在死刑門檻，鄭捷應該還活著？」並痛批大法官不食人間苦難。其他網友回覆，認為若鄭捷還活著「可能已經假釋了」、「在家享天倫之樂了」；還有人諷刺說：「搞不好已經在選議員了」、「寫書喊抗中保台 可能還會被找去司改委員」、「一定活著 還會有一堆人幫他保命」、「搞不好高升dpo國策顧問咧」、「他太急了 應該等等犬法官」。


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