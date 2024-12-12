　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

歐陽靖媽媽也被詐騙：原來已經好一段時間　長文揭最大原因

▲▼《小子》電影首映會-譚艾珍。（圖／記者周宸亘攝）

▲資深女星譚艾珍。（圖／記者周宸亘攝） 

記者葉國吏／綜合報導　

詐騙集團猖獗，星二代歐陽靖的媽媽譚艾珍也受害了。歐陽靖今早在臉書發長文「我媽媽 譚艾珍 被詐騙了，我知道這件事的時候頭都昏了…」，指出某天早上警察找上門透露「媽媽正要匯錢給詐騙集團」，她趕緊傳LINE給媽媽，媽媽已讀幾秒後才回。到警局做筆錄才知道，原來媽媽「已經跟詐騙集團聯繫好一段時間了」，並且之前已經匯款過了，同時點出最大的問題就是「資訊落差」。以下臉書全文：

我媽媽 譚艾珍 被詐騙了，我知道這件事的時候頭都昏了…
那是兩個多月前發生的事，那天下午我跟感冒請假在家的新醬一起做樂高，阿嬤說要去看中醫就一如往常地出門了。
然後才過不到5分鐘，突然有人來我家按電鈴⋯一看居然是兩名員警！
他們劈頭就問：「現在可以趕快聯絡到妳媽媽嗎？」
我心想：難道是出車禍了？她剛出門耶…
警察接著說：「她現在正要匯錢給詐騙集團！妳趕快聯絡她請她離開郵局！」
搞錯了吧？？去匯錢給詐騙集團？她是去看中醫啊～
而且笑死人了⋯我媽怎麼可能被詐騙？她對投資完全沒興趣、每天都有看新聞，其他長輩用LINE傳網路謠言給她時，她還會指正對方說那是假消息…
我傳LINE給我媽：「誒，有警察來我們家，說妳正要匯錢給詐騙集團～????」
看到LINE訊息被已讀了幾秒，本來開玩笑的我突然覺得氣氛不對勁，然後我媽回了一句：「好，我現在回去。」
不會吧？難道她現在的LINE被別人使用中？所以我沒有再傳訊息給她。
警察說他們現在已經趕去郵局攔截了，叫我放心…我根本不知道要放什麼心？？因為我還是一頭霧水？？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲歐陽靖平時會在社群分享親子日常。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

媽媽一直在警局做筆錄到晚上才回家，返家後她跟我大略說了一下事情經過…原來她已經跟詐騙集團聯繫好一段時間了，之前匯款過一次，當天本來還要再匯第二次。
感謝冥冥之中有保佑⋯????????
下午台南安平育平派出所的員警在巡邏時，看到街邊一個年輕人覺得有異樣，他上前盤查，那個人就緊張到把所有事情都供出來…警察的直覺太厲害，那個人居然是初犯的車手！
警方立即搜出車手的資料，上頭看到我媽媽的名字，他們以飛快的速度攔截，成功制止了第二次的匯款…真的真的非常感謝員警。
至於我媽被詐騙的原因？
她說是檢察官稱她誤介入一齣毒品刑案，要她幫忙辦案，對方利用她的善良與正義感，讓她一步一步踏入圈套而不自知…
也因為是協助警方秘密辦案，所以她不能對任何人說，才會騙我她是要去看中醫，其實根本是去匯款（她以為這樣能幫忙釣魚逮到罪犯），而當車手被抓之後，那個與她聯繫的假檢察官立即從LINE上消失。
「妳不知道檢察官不會主動聯絡嗎？那都是詐騙！」我對她說。
她說她沒看過這個，最近只看過投資詐騙的宣導⋯結果詐騙集團用上『協助辦案』這種老招欺騙單純的人，她反而就上鉤了。
金額並不小，我聽完之後馬上飆淚…
因為我知道媽媽賺錢不容易，一路走來看她省吃儉用地過日子，平價衣服洗到爛掉都捨不得買新的…每天吃50元的素食便當，存下來的錢就拿去濟貧跟國際賑災…
我媽媽70歲了，現在終於知道這個世界上有壞人，但她寧願相信人性本善。
・・・
我覺得很大的問題在『資訊落差』。
像我有接收到『檢察官主動聯絡都是詐騙』這知識，媽媽卻沒有接收到，她事後問了一些朋友，他們也都不知道。
而我最大的錯誤，就是沒有時時跟長輩update防詐知識。
（老實說我真的沒想到『檢察官詐騙』這種手法還存在，我一直以為現在都是投資詐騙⋯）
詐騙集團的手法更新太快，如果政府宣導時把案例說明得太詳細，反而會讓人『聰明反被聰明誤』而上當⋯
以我媽媽遭遇的案例來說，她一開始的確覺得哪裡怪怪？但對方聲稱自己是165防詐專員，在這段聯絡的期間還教她一堆詐騙集團的運作手法秘辛，這讓她更相信對方是專業人士在辦案。
・・・
因為車手是初犯什麼都搞不清楚，很難再往上追查，之前被詐騙的錢也拿不回來了⋯
但因為 #台南市安平區育平派出所 員警的專業跟機警，讓我媽媽躲過了更大的損失，而且育平派出所的所長跟員警非常暖心！
拜託台南市長 黃偉哲 如果得知一定要嘉獎他們！????????
・・・
媽媽本來不打算公開這件事，因為社會的風氣就是『檢討受害者』，尤其被詐騙的受害者更是容易受到污名化⋯
但她見到前幾天的一則新聞：
一對被投資詐騙了1200萬的母女，因為被嘲諷而選擇走上絕路。
這讓她的正義心又燃起，這次她站在同為詐騙受害人的立場想告訴大家：
不是受害者太笨，是詐騙集團真的太厲害了，你我都有可能遇到！
・・・
詐騙案已經是動搖國本的巨大問題，沒意外的話以後只會越來越嚴重⋯
接下來我們能做什麼？
▪️ 減少資訊落差！接收到防詐或任何詐騙手法資訊，請不厭其煩地跟親朋好友分享！
▪️ 為家中失智長輩辦理『金融註記』！（需要就醫證明為失智），當長輩要向金融機構進行匯款、貸款、申辦信用卡等業務都會被通知跟加強審核。
▪️ 停止檢討受害者！鼓勵受害者現身說法，才讓大家能一起更新詐騙手法！
不要自以為能跟詐騙集團『鬥智』或周旋，根據母親的說法，對方的話術強到根本是催眠的等級！只要覺得『哪裡怪怪的』就立刻打165求證！
（如我媽媽遭遇的案例，對方說他就是165當然更有問題！）
・・・
育平派出所所長細心地再三確認我媽媽的心裡狀況，也詢問她需不需要心理諮商？
我媽媽轉念地很快，她認為這次的經驗就像學習，而她有能力同理其他被害者，也能盡自己的力量為別人做些事。
詐騙集團不會管受害者的錢財是不是辛苦賺了一輩子，只為了能安養天年，或是讓子女有學費、生活費的老本⋯
明明可惡的是加害人，但很多詐騙案受害者，卻在自責與被咎的雙重壓力下罹患憂鬱症或尋短。
我自責沒幫到母親，只希望能發揮影響力減少受害者，盡量減少憾事發生的可能性。
做人雞婆一點可能很煩，但是很重要。
・・・
附圖照片是我前幾天在附近公園看到的景象，暖陽透過樹蔭照射在一名長輩的身上，很美。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／6槍狙殺「鴨頭」！回頭再補槍　殺人罪起訴
快訊／國3追撞！安坑隧道回堵5K　紫爆龜速剩14公里
快訊／尹錫悅拒下台！　執政黨魁不挺了
周杰倫唱完親手畫圖！　大巨蛋公開「簽名3神物」
快訊／台積電秒填息！　漲20元至1060
快訊／尹錫悅發表談話「痛批在野黨」：誣陷內亂、鼓動彈劾
快訊／尹錫悅將發表談話
譚艾珍也被詐騙！　歐陽靖飆淚：金額並不小

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

別當孩子壞榜樣　開放戶外空間使用電子煙依然違法

彰化想「孵蛋」遭網紅酸「連百貨公司都沒有」！王惠美霸氣回應了

歐陽靖媽媽也被詐騙：原來已經好一段時間　長文揭最大原因

正妹實況主「G級側露」被疑修圖：平時只露冰山一角

女友幫男友回訊酒店妹！　內容震驚大家三觀：千萬別放出來

台大名醫爆性騷！　政壇大老媳婦等6人被「伸進內褲摸臀」

台灣運彩被控「默許退傭」直擊！　逼迫店家惡性競爭

館長「開箱披薩」害慘達美樂！　小編緊急澄清切割

孕妻逼夫負擔40萬月子中心　潔哥建議「那就離婚吧」：開銷在後面

入冬最強冷空氣明南下　連3天恐跌破10℃

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

女騎士迴轉一半遇直行車　來不及騎開只好棄車保帥

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單

全身探出火車外拍網美照　陸女下秒「頭撞樹」慘摔

謝宜容凌晨移送新北檢複訊　低頭不發一語

小鐘變魔術太爛被周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

韓國龍鬚糖小哥超懂梗　幽默回：中壢不是桃園

別當孩子壞榜樣　開放戶外空間使用電子煙依然違法

彰化想「孵蛋」遭網紅酸「連百貨公司都沒有」！王惠美霸氣回應了

歐陽靖媽媽也被詐騙：原來已經好一段時間　長文揭最大原因

正妹實況主「G級側露」被疑修圖：平時只露冰山一角

女友幫男友回訊酒店妹！　內容震驚大家三觀：千萬別放出來

台大名醫爆性騷！　政壇大老媳婦等6人被「伸進內褲摸臀」

台灣運彩被控「默許退傭」直擊！　逼迫店家惡性競爭

館長「開箱披薩」害慘達美樂！　小編緊急澄清切割

孕妻逼夫負擔40萬月子中心　潔哥建議「那就離婚吧」：開銷在後面

入冬最強冷空氣明南下　連3天恐跌破10℃

汽(機)車燃料費補繳至12／31　南桃園還有3萬件未繳逾期開罸

《AMONG US》衰捲學霸槍手案　狀態改「沒參與犯罪」玩家聲援

懶人「必做1運動」！每天3分鐘能護心　醫：趕公車也算

快訊／尹錫悅怒嗆：國會淪為「破壞民主的怪物」

別當孩子壞榜樣　開放戶外空間使用電子煙依然違法

經典賽資格賽教練團調整　陳宗宏加入陣容

快訊／國3北追撞！安坑隧道回堵5K　紫爆龜速剩14公里

桃園財團法人監督自治條例胎死腹中　魏筠痛批恐淪為首長小金庫

尹錫悅拒下台！執政黨魁不挺了　籲議員「憑良心」彈劾

大都會正式宣布簽下索托！超越大谷的天價合約細節曝光

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

即／臉書全球當機！IG和Threads也爆災情

人妻「堅持生」第四胎　娘家卻讓她心寒：孩子紅包剩600元

周董愛車被偷！23年後現況揭曉　一查車牌傻了

竟有「不可以瑟瑟」！LINE「6款免費貼圖」限時下載

冷氣團來襲「周六日最凍探10度」　3階段降雨一次看

快訊／今晨連3震！　最大規模4.6、震度3級

夜市小吃「熱量排行」　雞排才第3

快訊／10級強風來了　今轉雨最冷時間曝

台大名醫爆性騷！　政壇大老媳婦等6人被「伸進內褲摸臀」

館長「開箱披薩」害慘達美樂！　小編緊急澄清切割

女友幫男友回訊酒店妹！　內容震驚大家三觀

年輕OL頭暈3年、經血量少　竟是罹患大腸癌

妻逼夫付40萬月子中心　潔哥建議離婚

5性病初期無症狀！其中1病逾半數人無感

更多熱門

相關新聞

台女星帶3歲兒「搭高鐵自由座」求讓位

台女星帶3歲兒「搭高鐵自由座」求讓位

歐陽靖最近在社群網站寫下與3歲兒子搭乘日本高鐵自由座的經歷。她先讓小孩坐在靠窗位置，自己整理行李時，一位日本太太坐進了靠走道的空位。她和善地請求換位，卻被對方冷回「妳知道這是自由席吧」並閉眼睡覺，「說實在話我當時有氣到。」

TYGA取消來台歐陽靖曝「前夫也被放鳥」　私下真實面全說了

TYGA取消來台歐陽靖曝「前夫也被放鳥」　私下真實面全說了

歐陽靖親授育兒心得「挨酸說教」！　發聲道歉

歐陽靖親授育兒心得「挨酸說教」！　發聲道歉

歐陽靖親授「帶兒搭機2招秒安撫」！　霸氣喊：保證從沒吵到人

歐陽靖親授「帶兒搭機2招秒安撫」！　霸氣喊：保證從沒吵到人

歐陽靖離婚2年被兒問「老公是什麼」揭單親尷尬處境

歐陽靖離婚2年被兒問「老公是什麼」揭單親尷尬處境

關鍵字：

歐陽靖

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

小五女童玩「傳說對決」失身　爸媽見LINE氣炸

追劇到一半老公「打呼聲突消失」！她猛搖叫不醒

5種垃圾藥千萬別買　藥師點名：根本詐騙

即／臉書全球當機！IG和Threads也爆災情

人妻「堅持生」第四胎　娘家卻讓她心寒：孩子紅包剩600元

周董愛車被偷！23年後現況揭曉　一查車牌傻了

竟有「不可以瑟瑟」！LINE「6款免費貼圖」限時下載

冷氣團來襲「周六日最凍探10度」　3階段降雨一次看

快訊／今晨連3震！　最大規模4.6、震度3級

夜市小吃「熱量排行」　雞排才第3

快訊／10級強風來了　今轉雨最冷時間曝

YTR黃小愛「瘦掉半個人」超狂對比照曝光！

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！差7歲同居認愛

不是澱粉！「5種超級食物」一吃就飽　醫大推

更多

最夯影音

更多

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

女騎士迴轉一半遇直行車　來不及騎開只好棄車保帥

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面