歐陽靖媽媽也被詐騙：原來已經好一段時間　長文揭最大原因

▲資深女星譚艾珍。（圖／記者周宸亘攝）

記者葉國吏／綜合報導

詐騙集團猖獗，星二代歐陽靖的媽媽譚艾珍也受害了。歐陽靖今早在臉書發長文「我媽媽 譚艾珍 被詐騙了，我知道這件事的時候頭都昏了…」，指出某天早上警察找上門透露「媽媽正要匯錢給詐騙集團」，她趕緊傳LINE給媽媽，媽媽已讀幾秒後才回。到警局做筆錄才知道，原來媽媽「已經跟詐騙集團聯繫好一段時間了」，並且之前已經匯款過了，同時點出最大的問題就是「資訊落差」。以下臉書全文：

我媽媽 譚艾珍 被詐騙了，我知道這件事的時候頭都昏了…

那是兩個多月前發生的事，那天下午我跟感冒請假在家的新醬一起做樂高，阿嬤說要去看中醫就一如往常地出門了。

然後才過不到5分鐘，突然有人來我家按電鈴⋯一看居然是兩名員警！

他們劈頭就問：「現在可以趕快聯絡到妳媽媽嗎？」

我心想：難道是出車禍了？她剛出門耶…

警察接著說：「她現在正要匯錢給詐騙集團！妳趕快聯絡她請她離開郵局！」

搞錯了吧？？去匯錢給詐騙集團？她是去看中醫啊～

而且笑死人了⋯我媽怎麼可能被詐騙？她對投資完全沒興趣、每天都有看新聞，其他長輩用LINE傳網路謠言給她時，她還會指正對方說那是假消息…

我傳LINE給我媽：「誒，有警察來我們家，說妳正要匯錢給詐騙集團～????」

看到LINE訊息被已讀了幾秒，本來開玩笑的我突然覺得氣氛不對勁，然後我媽回了一句：「好，我現在回去。」

不會吧？難道她現在的LINE被別人使用中？所以我沒有再傳訊息給她。

警察說他們現在已經趕去郵局攔截了，叫我放心…我根本不知道要放什麼心？？因為我還是一頭霧水？？

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▲歐陽靖平時會在社群分享親子日常。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）



媽媽一直在警局做筆錄到晚上才回家，返家後她跟我大略說了一下事情經過…原來她已經跟詐騙集團聯繫好一段時間了，之前匯款過一次，當天本來還要再匯第二次。

感謝冥冥之中有保佑⋯????????

下午台南安平育平派出所的員警在巡邏時，看到街邊一個年輕人覺得有異樣，他上前盤查，那個人就緊張到把所有事情都供出來…警察的直覺太厲害，那個人居然是初犯的車手！

警方立即搜出車手的資料，上頭看到我媽媽的名字，他們以飛快的速度攔截，成功制止了第二次的匯款…真的真的非常感謝員警。

至於我媽被詐騙的原因？

她說是檢察官稱她誤介入一齣毒品刑案，要她幫忙辦案，對方利用她的善良與正義感，讓她一步一步踏入圈套而不自知…

也因為是協助警方秘密辦案，所以她不能對任何人說，才會騙我她是要去看中醫，其實根本是去匯款（她以為這樣能幫忙釣魚逮到罪犯），而當車手被抓之後，那個與她聯繫的假檢察官立即從LINE上消失。

「妳不知道檢察官不會主動聯絡嗎？那都是詐騙！」我對她說。

她說她沒看過這個，最近只看過投資詐騙的宣導⋯結果詐騙集團用上『協助辦案』這種老招欺騙單純的人，她反而就上鉤了。

金額並不小，我聽完之後馬上飆淚…

因為我知道媽媽賺錢不容易，一路走來看她省吃儉用地過日子，平價衣服洗到爛掉都捨不得買新的…每天吃50元的素食便當，存下來的錢就拿去濟貧跟國際賑災…

我媽媽70歲了，現在終於知道這個世界上有壞人，但她寧願相信人性本善。

・・・

我覺得很大的問題在『資訊落差』。

像我有接收到『檢察官主動聯絡都是詐騙』這知識，媽媽卻沒有接收到，她事後問了一些朋友，他們也都不知道。

而我最大的錯誤，就是沒有時時跟長輩update防詐知識。

（老實說我真的沒想到『檢察官詐騙』這種手法還存在，我一直以為現在都是投資詐騙⋯）

詐騙集團的手法更新太快，如果政府宣導時把案例說明得太詳細，反而會讓人『聰明反被聰明誤』而上當⋯

以我媽媽遭遇的案例來說，她一開始的確覺得哪裡怪怪？但對方聲稱自己是165防詐專員，在這段聯絡的期間還教她一堆詐騙集團的運作手法秘辛，這讓她更相信對方是專業人士在辦案。

・・・

因為車手是初犯什麼都搞不清楚，很難再往上追查，之前被詐騙的錢也拿不回來了⋯

但因為 #台南市安平區育平派出所 員警的專業跟機警，讓我媽媽躲過了更大的損失，而且育平派出所的所長跟員警非常暖心！

拜託台南市長 黃偉哲 如果得知一定要嘉獎他們！????????

・・・

媽媽本來不打算公開這件事，因為社會的風氣就是『檢討受害者』，尤其被詐騙的受害者更是容易受到污名化⋯

但她見到前幾天的一則新聞：

一對被投資詐騙了1200萬的母女，因為被嘲諷而選擇走上絕路。

這讓她的正義心又燃起，這次她站在同為詐騙受害人的立場想告訴大家：

不是受害者太笨，是詐騙集團真的太厲害了，你我都有可能遇到！

・・・

詐騙案已經是動搖國本的巨大問題，沒意外的話以後只會越來越嚴重⋯

接下來我們能做什麼？

▪️ 減少資訊落差！接收到防詐或任何詐騙手法資訊，請不厭其煩地跟親朋好友分享！

▪️ 為家中失智長輩辦理『金融註記』！（需要就醫證明為失智），當長輩要向金融機構進行匯款、貸款、申辦信用卡等業務都會被通知跟加強審核。

▪️ 停止檢討受害者！鼓勵受害者現身說法，才讓大家能一起更新詐騙手法！

不要自以為能跟詐騙集團『鬥智』或周旋，根據母親的說法，對方的話術強到根本是催眠的等級！只要覺得『哪裡怪怪的』就立刻打165求證！

（如我媽媽遭遇的案例，對方說他就是165當然更有問題！）

・・・

育平派出所所長細心地再三確認我媽媽的心裡狀況，也詢問她需不需要心理諮商？

我媽媽轉念地很快，她認為這次的經驗就像學習，而她有能力同理其他被害者，也能盡自己的力量為別人做些事。

詐騙集團不會管受害者的錢財是不是辛苦賺了一輩子，只為了能安養天年，或是讓子女有學費、生活費的老本⋯

明明可惡的是加害人，但很多詐騙案受害者，卻在自責與被咎的雙重壓力下罹患憂鬱症或尋短。

我自責沒幫到母親，只希望能發揮影響力減少受害者，盡量減少憾事發生的可能性。

做人雞婆一點可能很煩，但是很重要。

・・・

附圖照片是我前幾天在附近公園看到的景象，暖陽透過樹蔭照射在一名長輩的身上，很美。