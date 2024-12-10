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1歲半女兒「送托嬰噴6萬」　醫師苦笑：沒4千萬別生小孩

▲▼生小孩,育兒,寶寶,嬰兒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國內曾有統計顯示，養育一個孩子，平均開銷至少500-700萬元，就算窮養也至少得花260萬元。就有醫師曬出1歲半女兒的托育費用，不禁開玩笑說「沒4000萬別生小孩！」話題掀起熱議，不少家長心有戚戚焉，但也有網友開酸，可以選公托。

眼科醫師連祐暘昨在Threads上發文，分享1歲半女兒的托嬰費用，無奈表示「幫女兒繳學費，比我大學時一個學期的學雜費還貴，真的是沒4000萬別生小孩。」

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從繳費單上可見，一學期的註冊費、雜費、保險費，一共4萬3000元，至於月費加延托費，則每月要繳1萬8160元，這回合計要繳5萬9909元。

對此，一票網友留言直呼，「養小孩口袋真的要很深，我們家三個小孩」、「有便宜的，準公托」、「台北市私立托嬰差不多這個錢吧」、「最貴的其實是幼兒園」、「月費攤下來2萬多吧，那個4萬的學期費，6個月收一次，還可以」、「有時候錢不是問題，名額卡不到才頭痛」。

還有人忍不住吐槽，「這是貴族學校好嗎？刷存在嗎？」不過，有過來人留言緩頰，直言「我是不知道這間是不是貴族學校，但我家附近的每間托嬰都差不多是這價位，而且裝潢都很平民，完全沒有貴族感」、「其實仔細看，月費才17500啦！註冊費40000是半年繳一次，醫師只是繳費，剛好想開個沒4千萬別生小孩的哏而已，太多人跟他認真了」、「這個在新竹縣市不算是貴族學校」、「看這學費單就知道是哪家托嬰了，不是全美托嬰，也不是貴族托嬰啦」。

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