女醫美亡！　前台大醫揭「關鍵人」要在場：很多都沒有

▲吳姓主治醫師（羽絨外套者）事發後到派出所製作筆錄。（圖／記者邱中岳攝）



記者陳俊宏／綜合報導

一名49歲邱姓女子到台北市中山區「光澤診所」，進行電波拉皮等療程，施打俗稱「牛奶針」的舒眠麻醉後，血氧濃度不穩送醫不治。對此，台大醫院兒科前醫師、YouTuber「蒼藍鴿」（吳其穎）提醒，誠摯奉勸愛美的各位，接受舒眠麻醉前，一定要徹底了解好處及風險，以及確認麻醉時，一定要有麻醉科醫師在場（沒錯很多都沒有）。

蒼藍鴿在臉書指出，再退一萬步來說，現在清醒的止痛方式有很多，也可以選擇相對不痛的療程如女王電波、十倍電波等，真的不要拿生命安全開玩笑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據警方調查，邱女7日前往光澤診所，進行電波拉皮、皮秒以及肉毒施打等療程，術前進行麻醉後，卻導致血氧濃度不足，緊急通知救護車送醫，但送醫時已經沒有呼吸心跳，抵達馬偕醫院搶救後仍然宣告不治。

▼「牛奶針」是丙泊酚的針劑劑型，因其製劑外觀呈乳白色而得名。（圖／資料照）

台北市衛生局醫事科科長陳怡龍表示，當日負責手術及麻醉的吳姓醫師，有事先完成報備支援至該診所執行醫療業務，案內施做手術及麻醉均由該醫師親自執行；而有關手術及麻醉是否需兩位醫師執行，需視不同手術類型或病人情境判定，該診所是否有違反相關法規，仍持續調查中。

食藥署指出，俗稱的「牛奶針」，實際上是丙泊酚（Propofol）的針劑劑型，因其製劑外觀呈乳白色而得名，常見以靜脈注射的方式，用於全身麻醉、使用人工呼吸器、局部外科手術或做侵入性檢查時作為鎮靜劑使用，屬於第4級管制藥品及第4級毒品。

「牛奶針」原本在醫療用途上是以靜脈注射，達到全身麻醉的效果，但近年來卻遭濫用，常因施打過量造成意外，流行天王麥可傑克森也因此送命。

丙泊酚具有鎮靜效果，坊間常用於舒眠麻醉、舒眠健檢、舒眠拔牙等，但食藥署強調，丙泊酚有心跳減緩、降低血壓及暫時性呼吸中止的副作用，使用不當可能會導致呼吸衰竭而有死亡風險，必須由受過麻醉或加護照護訓練的醫師給藥，並持續監視病人的心臟、呼吸功能等情況；且使用醫療單位或醫院，也必須要提供人工換氣、充分供氧及其他復甦設施，才可避免意外發生。