澎湖紅羅村掩埋場火警！廢棄物燃燒「爆竹聲狂響」　消防急搶救

記者陳洋、劉人豪／澎湖報導



澎湖縣湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場，今（9）日發生廢棄物火警，消防局獲報後到場搶救，現場先採取周界防護方式部署，避免火勢過度延燒。

▲ 澎湖縣湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場火警。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

澎湖縣政府消防局指出，9日10時52分受理民眾報案指稱，湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場發生廢棄物火警，獲報後立即派遣24車53人前往現場，現場有南、北2處火勢，且風勢強勁，助長廢棄物火勢快速延燒，加上現場持續有類似爆竹爆炸聲響傳出，為維護救災人員安全，現場先採取周界防護方式部署，避免火勢過度延燒。有關現場車輛、機具等財物損失部分，待火勢撲滅後再行配合主管單位全面清查。

縣長陳光復指出，目前紅羅垃圾掩埋場起火原因尚待調查，縣府相關單位已展開後續處理工作。他強調，由於當前正值冬季，季風強勁，火勢受到東北風影響擴散，增加了救災難度。

陳光復說，依據氣象署氣象資料顯示，近日風向為東北風，恐會對紅羅、西溪、成功、城北、烏崁、興仁等下風處地區造成影響，請這些地區的居民做好防護措施，適時關閉門窗，減少煙霧影響；外出時務必配戴口罩，確保健康安全。

因紅羅垃圾掩埋場大火影響，馬公市及湖西鄉今晚(12/9星期一)停運垃圾，白沙鄉及西嶼鄉正常。