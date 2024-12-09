改裝排氣管認證最後申請時間 114年起未認證+不合格最高罰5千4

▲年底前改裝排氣管免費檢測認證 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

倒數計時!車主們改裝排氣管完成認證登錄了嗎？年底前申請登錄檢測合格後，合格資料將傳輸至交通部公路監理機關協助變更登記，民眾無需再自行前往變更，1輛車有2次檢驗機會，籲請車主把握最後申請時間。

為有效控制噪音車輛，環境部與交通部從源頭管制共同推動機車改裝排氣管認證制度，113年為緩衝期，114年起正式上路，屆時未認證通過且經檢測不合格者，最高將罰新臺幣5,400元。

屏東縣政府環保局協助認證排氣管免費預約檢測已辦理19場次，逾1,300輛機車排氣管完成認證，後續加再開25場次，以滿足縣民需求。

自114年起，使用非原廠或未認證排氣管者，將依違反「道路交通管理處罰條例」處900元至1,800元罰鍰，若噪音檢測不合格者，依「噪音管制法」可再處罰1,800至3,600元，並通知限期改善。

環保局提醒，113年免費檢測服務即將截止，改裝排氣管的車主們，請把握最後時間，上網環境部替換用排氣管噪音檢驗資訊系統預約檢測認證，明年起不再受理申請認證作業。自114年1月1日起，民眾若安裝非原廠(改裝)排氣管者，須選擇環境部合格認證的排氣管，或自行付費委託環境部許可噪音實驗室檢測認證；已獲認證之車輛，切勿隨意更換排氣管，若未經認證仍繼續行駛，經環保局攔查後，違者仍可依噪音管制法最高處以3萬元罰鍰。