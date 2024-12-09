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摸魚、抽菸遭客訴　居服員發文公審挨告！雇主超狂背景曝

▲▼老人,生病。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲老人照護示意圖，非當事案件。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名黃姓女居服員受雇照顧高齡老翁，竟趁機摸魚躺在沙發上講電話40分鐘，還在屋內抽菸，老翁的女兒透過遠端監控發現，向居服員的公司投訴，黃女竟上網PO文公審女兒「毫無感恩之心，害她丟了飯碗」，不料老翁女兒竟是科技大廠的法務，蒐證後對黃女提告，法院審理後，依違反個資法判黃女徒刑4月。

判決指出，黃姓居服員是某家長照機構的支援人力，2022年8月間被派到左營某社區照顧老翁，提供居家照護服務，後來老翁的女兒透過遠端監控系統發現，黃女在上班期間躺在沙發講電話2次，時間長達20至40分鐘，且講話聲量不小，影響老翁休息及安寧，因此向長照機構投訴，要求另派他人來服務。

黃女後來被長照機構解除服務後，並得知是老翁的女兒投訴，於是在臉書上PO文，指稱「誰斷我頭路沒罐罐吃，我會傾其所有滅了她」、「妳殺了我，讓我丟工作，只要我在的一天我不會放過妳」、「居服員照顧了你父親，你不但沒有感恩，還斷人飯碗」、「這女人斷我飯碗」、「誰打破我的碗，我一定拍死她」，還把老翁女兒的姓名、手機號碼、職業、照片等都揭露。

在科技大廠擔任法務的老翁女兒得知後也不忍了，利用專業知識蒐證後，對黃女提告。

黃女雖坦承有貼文，但矢口否認有何恐嚇、非法利用個人資料的犯行，辯稱貼文並沒有指明是誰，該遮的名字、號碼等個資都已經遮住了，且每篇貼文內容說的都是不同人，當時貼文只是發洩情緒，沒有恐嚇或違反個人資料保護法的意思。

法官根據黃女發文的前後內容，認定她的貼文就是針對老翁女兒，犯罪事證明確，因此依違反個資法判黃女徒刑4月，得易科罰金，全案可上訴。

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