8點檔女神蘇晏霈變身「全民孫女」　募集獨老弱勢物資感動淚崩

▲8點檔女神蘇晏霈(圖中)偕同中華聖母基金會董事陳美惠修女(圖左3)、嘉義縣社會局長張翠瑤(圖右2)，中埔鄉長李碧雲(圖右1)及中埔村長游淑貞(圖左1)共同號召認購「暖個好冬」物資箱。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

連續劇8點檔女神蘇晏霈 9日化身愛心大使，出席天主教聖母基金會位於嘉義縣中埔鄉日間照顧中心【暖個好冬_募集物資箱】活動，與基金會所照顧的獨居長輩、身心障礙朋友互動。基金會董事陳美惠修女、嘉義縣社會局長張翠瑤，中埔鄉長李碧雲及中埔村長游淑貞也一同出席。對於基金會服務個案所遭遇的辛苦蘇晏霈不忍情緒湧上，現場二次淚崩。蘇晏霈表示，物資箱不僅是物質上的支持，更是傳遞陪伴與希望，呼籲大眾踴躍捐款，共同關懷全台老人比例最高的地方！

▲ 蘇晏霈出席 以「暖個好冬」物資箱食材做出簡單料理。（圖／記者翁伊森攝）

9日記者會上，蘇晏霈先以「全民孫女」角色現身記者會，先是握著獨居黃阿嬤雙手，聽她淚說著過去就讓蘇晏霈紅著眼眶;接續聽到84歲的何爸爸帶著59歲的身心障礙兒子哽咽地說：「我一個人照顧他快六十年，即便是現在年紀大了，我也不敢停下，每天眼睛睜開就是準備三餐與外出賺錢。」可即便辛苦，心中始終懷抱希望，感謝基金會提供幫助的同時，也感受到社會的關懷。」更是一旁感動到頻頻拭淚的蘇晏霈再也止不住淚水，但她仍暖心安慰何爸爸：「有我們陪著你，一切都會好的。」

▲ 蘇晏霈(圖中)中華聖母基金會服務獨居黃阿嬤手。（圖／記者翁伊森攝）

蘇晏霈表示，自己由高雄北上打拼遇到節日總是獨自一個人時候的心情，她坦言：「那時候常常一個人在小套房裡煮碗湯過年，心裡空蕩蕩的，特別渴望家人的陪伴；加上以前看總是看阿公一跛一跛走路的背景，特別對獨居長輩的處境感同身受。」當獨居黃阿嬤、緊握她的手：「阿嬤，今天我們陪妳一起過年，放心，我們都在！」，因此她屢屢參與公益活動，就是希望透過自己微薄的力量，呼籲社會大眾對於弱勢角落的人們可以伸出援手。

▲ 蘇晏霈兩次淚灑記者會。（圖／記者翁伊森攝）

基金會董事陳美惠表示，像黃阿嬤的獨居長輩、何爸爸這樣的老老照顧家庭，在基金會的服務對象中占比不低；「暖個好冬」募款活動邁入第13年，正是為了幫助獨居長輩、失智失能長者、身心障礙的家庭，以及偏鄉的孩子，緩解他們的生活壓力！

天主教中華聖母基金會表示，今年特別針對獨居長輩、失智失能長者、身心障礙家庭、及偏鄉孩童邀請民眾捐款支持，捐款1,000元認購一箱物資箱；捐款1,200元即可認購一組冬衣外套，透過保暖衣物、營養品、以及電鍋、熱水瓶、手電筒等電器用品及年節生活物資，讓照顧族群今年可以暖個好冬。

愛心捐款專線(05)277-8388分機3328、3322；劃撥帳號：31561904、戶名：天主教中華聖母基金會