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高鐵TGo會員點數12／31到期　「99點換咖啡」使用攻略一次看

▲▼高鐵TGo點數使用方式，包含點數兌換商品、點數折抵消費、點數折抵行程以及點數折抵票價等。（圖／台灣高鐵公司提供）

▲高鐵TGo點數使用方式，包含點數兌換商品、折抵消費、折抵行程及折抵票價等。（圖／台灣高鐵提供）

記者蔡亞樺／台北報導

目前台灣高鐵TGo會員超過280萬人數，2023年TGo會員點數將在12月31日到期，台灣高鐵公司今宣布，新增TGo會員於點數兌換交易完成時，系統即自動發送通知郵件，也提醒旅客趕快檢視帳戶，99點起就可兌換咖啡、餐飲等商品。

高鐵公司指出，TGo點數有4種使用方式，包含點數兌換商品、點數折抵消費、點數折抵行程以及點數折抵票價，旅客最低99點起就可兌換超商、咖啡、餐飲點心與休閒生活等知名品牌商品。

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為強化TGo會員帳戶安全，高鐵公司表示，即日起新增TGo會員於點數兌換交易完成時，系統即自動發送通知郵件，並於TGo會員網站進行異動個人資料，以及「點數365」網站進行兌換交易時，新增會員帳戶驗證（一次性密碼OTP機制）程序，始可完成交易，以保障個人帳戶權益與交易安全。

TGo會員目前累計已超過280萬會員數，高鐵公司表示，會員購票乘車每消費20元即可累積1點外，另可享指定車次優惠、會員生日禮、高鐵列車販售商品95折優惠等專屬好康。

高鐵公司表示，未來持續針對TGo會員持續推出多樣化優惠活動，提升TGo會員權益、兌換便利性及兌點實用性，回饋會員對高鐵公司的支持。歡迎尚未成為TGo會員的民眾現在就加入。

高鐵TGo點數使用方式：

·點數兌換商品：至「點數365」平台輕鬆換好物，最低99點起就可兌換超商、咖啡、餐飲點心與休閒生活等知名品牌商品。
·點數折抵消費：至「T-Shopping高鐵線上購」嚴選近千種優質好物，還有多款獨家販售商品，直接消費折抵。
·點數折抵行程：至「高鐵假期」網站選擇旅遊行程，即可享點數折抵優惠方案，單筆訂單最高折抵300元。
·點數折抵票價：可利用T-EX行動購票App、高鐵網路訂票系統及便利商店購票系統，於購票付款時折抵。

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