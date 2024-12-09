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瘋電影／魔法壞女巫　女巫養成校園的百老匯式歌舞劇

文／賴賴

▲▼魔法壞女巫。（圖／ＵＩＰ）

瘋言瘋語

超強的劇本力，全程無冷場，節奏緊湊。從兒童到大人都可以闔家觀賞，各有所獲，只有電影劇本才能傳遞飽滿的訊息，包含了不同膚色的認同、動物該有的權利、好壞的定義以及好朋友的重要性，人類巧妙的運用政治手段奪取動物可以展現的智慧，超強的劇本，五顆星推薦。

整部片雖然是歌舞片的基底設計，但卻能擁有厚實的內涵，不僅娛樂價值充足，視覺饗宴，少數重複的場景，粉色繽紛的視覺，沒有重複的服裝設計，誇張的美術語術，誠意滿滿的安排，期待下集。

這絕對是要進電影院去享受的好作品。


片　　名：魔法壞女巫
英文名稱：Wicked
上映日期：2024/11/21
類　　型：劇情、
片　　長：141分鐘
國　　家：美國
語　　言：英語
導　　演：朱浩偉
演　　員：辛西婭艾利沃亞莉.安娜格蘭德.楊紫瓊.傑夫高布倫
發行公司：Catchplay

劇情大綱

《魔法壞女巫》改編自百老匯音樂劇《女巫前傳》，講述《綠野仙蹤》中女巫的起源故事。故事圍繞艾法芭與格琳達兩位年輕女子，她們在奧茲國希茲大學相識並建立深厚友誼，但因選擇不同的人生道路，最終分別成為西方壞女巫與好女巫。

艾法芭因罕見的翠綠色膚色遭受誤解，忠於自我並勇於對抗偏見，而格琳達則在追求名聲與權力中被內心矛盾所撕扯。兩人的命運在遇見奧茲國大巫師後發生巨變，影響了奧茲國的未來。

這部電影由朱浩偉執導，辛西婭艾利沃、亞莉安娜、楊紫瓊等眾多實力派演員主演，將音樂劇的華麗場面搬上大銀幕。第一章將於今年11月底上映，第二章定於2025年11月26日推出，講述這段動人心弦且發人深省的魔法傳奇。

▲▼魔法壞女巫。（圖／ＵＩＰ）

▲綠色的女主，因為膚色不同被排斥，但卻有天生的法力。

▲▼魔法壞女巫。（圖／ＵＩＰ）

▲室友從霸道的霸佔房間，到認同對方而協助他加入群體。

▲▼魔法壞女巫。（圖／ＵＩＰ）

▲最後來見到大巫師，是所有學生的夢想。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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