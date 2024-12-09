草莓每公斤飆千元！全台大缺貨　農糧署：氣候蟲害減產5成

▲受氣候與病蟲害影響，今年草莓減產5成，1公斤飆破千元。（圖／記者楊惠琪攝）



記者楊惠琪／台北報導

國內草莓進入產季，今年受到氣候與病蟲害影響，產地傳出萎凋病倒苗嚴重，產量至少大減4至5成，不僅果農喊苦，連烘焙業者也哀鴻遍野，期間限定的草莓大福、草莓生乳捲都面臨大缺貨。有水果行業者說，今年產量延後量又少，草莓零售每公斤飆破千元，烘焙業、糖葫蘆業者都在加價搶購，全台嚴重大缺貨。

根據台北農產運銷公司最新報價，品質最好的草莓（上價）每公斤平均批發價飆到641元，跟去年同期相比，漲幅高達72%，每年這時候傳統市場、超市已可見草莓上架，現在卻是一莓難求。而苗栗大湖產地草莓園採果費用，往年每斤約300元，今年每斤至少500元。

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近期不少烘焙業者紛紛貼出公告，因草莓產量大減，草莓大福、草莓蛋糕、草莓泡芙等季節產品，訂單嚴重大塞車。有草莓大福專賣店就說，滿滿訂單，卻沒有草莓可包，去年同期每天可出200盒草莓大福，現在兩天只能出80盒。

經營水果行十多年的業者陳明宏說，從未見過草莓缺貨這麼嚴重，目前零售已經喊到每公斤上千元，而且有錢也不一定買得到，從烘焙店到糖葫蘆攤商都在加價搶草莓，今年因產期延後，產量又大減，讓不少以草莓為主打的店家急跳腳，可能要到農曆年後供貨才會比較穩定。

農糧署副署長姚志旺表示，今年草莓產期受到先前颱風、豪雨影響，以及萎凋病蟲害嚴重，加上今年天氣慢冷，溫度不夠低，導致產期延後，產量大減4到5成，也帶動價格上漲，預估要到月底產量才會逐漸出來，價格則要到農曆年後才會回穩。他也呼籲農民做好田間管理，未來可改採高架種植，降低病蟲害。