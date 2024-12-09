台鐵1871人每月加班逾30小時　董座：月底招考增聘人力

▲立委李昆澤（左）批評，台鐵人力不足問題嚴重，使得員工加班狀況惡化=。（圖／翻攝Youtube國會頻道）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵公司化後加班惡化，民進黨立委李昆澤今日指出，據統計，台鐵員工每月加班有5725人，超過30小時以上多達1871人，而每月最長總工時在東區營運處，1個月高達322小時，顯見人力嚴重不足，應設法改善。對此，台鐵公司董事長杜微說，12月招考第二批新進人員，解決員額問題。

交通部長陳世凱今日上午率領台鐵公司、航港局、鐵道局等所屬機關首長，赴立法院交通委員會列席報告明年度預算及附屬單位基金編列情形。李昆澤表示，員工過勞會影響到旅客安全，這樣如何確保旅客安全，台鐵員工每天工作將近15小時，人力不足問題嚴重。

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他指出，台鐵統計每月加班30至35小時有469人、35至40小時有511人，40小時以上達到891人；以各處室單位加班時數，營運安全處每月加班191.44小時排第一，其次為企劃處、職業安全衛生室、人力資源處、公共事務處每月加班在180小時左右。

▲台鐵各單位每月加班時數統計。（圖／立委李昆澤提供）

台鐵公司統計資料也顯示，東區營運處一年有3個月總工時時數超過300小時，包括322小時、319小時、300.5小時最嚴重，中區營運處有3個月總工時時數也都超過260小時，工務處也超過曾經有一個月達到268小時。

李昆澤直言，負責旅客安全的營運處跟職安室，卻工時超長，如何保障旅客安全，他認為人力嚴重不足，薪資待遇就是問題，新進人員將台鐵做為跳板，進來後累積經驗離職轉到其他軌道事業單位或國營事業，尤其工務處及電務處離職率高達5成，他要求改善。

▲台鐵各單位每月總工時情形。（圖／立委李昆澤提供）

對此，杜微表示，同仁都很辛苦，工作時間跟內容都有符合勞基法規定，但在規定之下，讓同仁負擔減輕也很重要。他說，工務、機電具有技術性，卻有離職情形，會注意改善第一線員工的負荷，12月將會公告招考今年第二批的新進人員。

此外，李昆澤提到，高鐵行車人員每年進行一次體檢，新進人員為6400元、定期檢查5800元，但台鐵定期體檢費用1100元、健康檢查3000元，低於高鐵，也要設法提升。杜微承諾，希望明年或後年增加健檢費用，向高鐵看齊。