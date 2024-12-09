　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵1871人每月加班逾30小時　董座：月底招考增聘人力

▲▼立委李昆澤（左）批評，台鐵人力不足問題嚴重，使得員工加班狀況惡化=。（圖／翻攝Youtube國會頻道）

▲立委李昆澤（左）批評，台鐵人力不足問題嚴重，使得員工加班狀況惡化=。（圖／翻攝Youtube國會頻道）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵公司化後加班惡化，民進黨立委李昆澤今日指出，據統計，台鐵員工每月加班有5725人，超過30小時以上多達1871人，而每月最長總工時在東區營運處，1個月高達322小時，顯見人力嚴重不足，應設法改善。對此，台鐵公司董事長杜微說，12月招考第二批新進人員，解決員額問題。

交通部長陳世凱今日上午率領台鐵公司、航港局、鐵道局等所屬機關首長，赴立法院交通委員會列席報告明年度預算及附屬單位基金編列情形。李昆澤表示，員工過勞會影響到旅客安全，這樣如何確保旅客安全，台鐵員工每天工作將近15小時，人力不足問題嚴重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，台鐵統計每月加班30至35小時有469人、35至40小時有511人，40小時以上達到891人；以各處室單位加班時數，營運安全處每月加班191.44小時排第一，其次為企劃處、職業安全衛生室、人力資源處、公共事務處每月加班在180小時左右。

▲▼台鐵員工每月總工時、加班時數統計。（圖／立委李昆澤提供）

▲台鐵各單位每月加班時數統計。（圖／立委李昆澤提供）

台鐵公司統計資料也顯示，東區營運處一年有3個月總工時時數超過300小時，包括322小時、319小時、300.5小時最嚴重，中區營運處有3個月總工時時數也都超過260小時，工務處也超過曾經有一個月達到268小時。

李昆澤直言，負責旅客安全的營運處跟職安室，卻工時超長，如何保障旅客安全，他認為人力嚴重不足，薪資待遇就是問題，新進人員將台鐵做為跳板，進來後累積經驗離職轉到其他軌道事業單位或國營事業，尤其工務處及電務處離職率高達5成，他要求改善。

▲▼台鐵員工每月總工時、加班時數統計。（圖／立委李昆澤提供）

▲台鐵各單位每月總工時情形。（圖／立委李昆澤提供）

對此，杜微表示，同仁都很辛苦，工作時間跟內容都有符合勞基法規定，但在規定之下，讓同仁負擔減輕也很重要。他說，工務、機電具有技術性，卻有離職情形，會注意改善第一線員工的負荷，12月將會公告招考今年第二批的新進人員。

此外，李昆澤提到，高鐵行車人員每年進行一次體檢，新進人員為6400元、定期檢查5800元，但台鐵定期體檢費用1100元、健康檢查3000元，低於高鐵，也要設法提升。杜微承諾，希望明年或後年增加健檢費用，向高鐵看齊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
蔡其昌寄賀卡給「大聯盟2球星」！　為經典賽布局
獨／「2胎貸款」成母女雙亡關鍵　房屋不保...籲兒堅強活下去
LIVE／高鐵女遭洗頭！前列車長揪貓膩　北市母女輕生疑遭詐騙
北市豪宅命案！　管家「不明原因」倒臥亡
快訊／250億！超越大谷翔平史上最大約
快訊／陳玉珍提告吳沛憶　求償150萬
28歲女兒是會計師！　媽媽攜愛女雙亡
快訊／27年《娛樂百分百》爆年底收攤　電視台回應了
快訊／高雄市前女議員遭重判定讞！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北台灣雨連下3天　冷氣團周末報到「中部以北低溫12度」

防語音詐騙！台科大研發「護聲符」APP可分辨AI與真人

「銀杏果黃金蟲草滴丸」 對抗糖尿　慈院分享令人振奮研發成果

高鐵淋水媽護兒！她列3關鍵「法律站不住腳」：不值得阿

林口直達台北更快！　3快速公車試辦不停靠高公局站

高鐵爆搶位潑水糾紛　交長：討論自由座規定、加強保全巡視

副院長臉書酸官員竟遭「違反醫德」拔官　小港醫院：一場誤會

快訊／基隆廟口夜市仁三路段「休市13天」　將進行騎樓整平工程

AI新未來！　法遵科技與電腦稽核專題競賽開跑

台鐵1871人每月加班逾30小時　董座：月底招考增聘人力

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

高鐵女乘客為搶位「水淋小孩」　母反擊礦泉水倒她頭

周董最終場！正妹飛8hrs回台　大巨蛋外頂寒風「求1張票」

周杰倫演唱會點告白氣球　Rap男曾是選秀節目選手

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

高鐵爆搶位糾紛！女乘客水淋小孩　母反擊拿礦泉水倒她頭上

周杰倫再合體江蕙唱〈菊花台〉〈煙花易冷〉！　台下超多大咖...「三年二班」許光漢也來了

周杰倫台下超多大咖 「三年二班」許光漢也來了

敘利亞反叛軍占領大馬士革！政府認了「總統阿塞德已倒台」

北台灣雨連下3天　冷氣團周末報到「中部以北低溫12度」

防語音詐騙！台科大研發「護聲符」APP可分辨AI與真人

「銀杏果黃金蟲草滴丸」 對抗糖尿　慈院分享令人振奮研發成果

高鐵淋水媽護兒！她列3關鍵「法律站不住腳」：不值得阿

林口直達台北更快！　3快速公車試辦不停靠高公局站

高鐵爆搶位潑水糾紛　交長：討論自由座規定、加強保全巡視

副院長臉書酸官員竟遭「違反醫德」拔官　小港醫院：一場誤會

快訊／基隆廟口夜市仁三路段「休市13天」　將進行騎樓整平工程

AI新未來！　法遵科技與電腦稽核專題競賽開跑

台鐵1871人每月加班逾30小時　董座：月底招考增聘人力

梁云菲認分手2年男友「別再癡迷於小情小愛」　列3特質易遇渣男！

負責南京大屠殺「毀屍滅跡」祕密任務！　「南京碇泊場」相冊首曝光

「台灣還有一顆蛋的空間」　蔡其昌喊改革：贊成第二顆大巨蛋在台中

賓士「Mythos子品牌首作」亮相！限量250台、無頂設計具Halo裝置

雙城論壇是否順利舉行？　黃奎博分析3點可能卡關原因

女警下海兼差「拍A片還債」！白天上班晚上壞壞　被抓包慘丟工作

基辛格發文為英特爾10萬員工祈禱　強調公司對美國未來「至關重要」

紐約雙強500萬的差距！美媒曝洋基開價7.6億留不住索托

主播劉芯彤新家「月管理費破萬」！　開箱豪華公設：獨自享受太舒服

促進公共醫療服務！花蓮慈院與台北醫療聯盟簽署合作備忘錄

生活熱門新聞

女副院長：事情大條了！　「FB留言」醫界瘋傳

高鐵潑水事件　前美女列車長「指1點怪怪的」

快訊／吹10級強風　「0度線恐壓境」挑戰強烈冷氣團時間曝

被潑水小孩「爆噴X你X」全場愣：會不會太凶狠

台女赴大陸手術！下體慘變鋸齒狀悲痛勸世

妻堅持住40萬月子中心！鄉民聽完戰翻

真有人為周杰倫「潛入下水道」？衛工處回應

「才摸女友1部位」他手狂飄臭味　一票人懂：聞上癮

目擊者曝「高鐵女是不小心的」：她很抱歉

女兒長腦瘤！開刀到一半…醫師突脫口「找不到腫瘤」

阿妹沒準備就被cue！「1點超猛」全場跪了

遊日注意！東京等地驚爆「蘋果病」疫情升溫

拔官風波！　扯出醫界集團角力

「3生肖」12月開始走大運！事業旺、財運大發

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

女蹲地遭當眾洗頭！高鐵媽906字還原始末

女副院長：事情大條了！　「FB留言」醫界瘋傳

高鐵搶位淋水糾紛　目擊者稱「小孩是熊孩」母批非事實

高鐵爆搶位糾紛　女乘客水淋小孩母反擊倒她頭

新婚夜婆婆宣讀4家規　新娘秒摘戒：直接離婚

高鐵潑水事件　前美女列車長「指1點怪怪的」

猜對了嗎？周杰倫「最終場嘉賓是大咖天團」

快訊／上班快改道！　國1今晨事故

快訊／吹10級強風　「0度線恐壓境」挑戰強烈冷氣團時間曝

高鐵女遭家長拿水淋頭！乘客還原經過

徐巧芯脫了　穿運動內衣聲援陳玉珍喊女權

30%台人有脂肪肝！「1類食物」能消滅　醫列清單一次看

《娛樂百分百》驚傳12月底收攤！　3原因停播

阿妹大巨蛋跳〈三天三夜〉太恐怖！看台嚇到不敢動

台灣3大熱賣國產休旅車降價搶市

更多

最夯影音

更多

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

高鐵女乘客為搶位「水淋小孩」　母反擊礦泉水倒她頭

周董最終場！正妹飛8hrs回台　大巨蛋外頂寒風「求1張票」

周杰倫演唱會點告白氣球　Rap男曾是選秀節目選手

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面