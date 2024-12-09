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高雄2屁孩闖捷運站玩跑酷！騎單車亂竄　高捷追查身分要開罰了

記者賴文萱／高雄報導

高雄2名屁孩把捷運站內當跑酷，不顧站內還有其他乘客，騎單車亂竄，還將過程錄下影片po網。高雄捷運查證後表示，事發地點在凹子底站，將蒐集相關證據追查腳踏車騎士身份，依大捷法予以開罰，可處1500元以上，7500元以下之罰鍰。

▲▼離譜畫面曝！高雄2屁孩闖捷運站玩跑酷　高捷追查身分要開罰了。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲離譜畫面曝！高雄2屁孩闖捷運站玩跑酷。（圖／翻攝社會事新聞影音）

根據網路曝光的畫面，2名單車騎士從捷運站出口樓梯一路順勢而下，不顧一旁還有其他乘客在走路，把捷運站當成跑酷，騎單車亂竄，過程也自拍影片po網。

▲▼離譜畫面曝！高雄2屁孩闖捷運站玩跑酷　高捷追查身分要開罰了。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲高雄2屁孩闖捷運站玩跑酷，高捷追查身分要開罰了。（圖／翻攝社會事新聞影音）

經了解，2名單車騎士7日14：13由凹子底4號出口進入，騎入通道後迴轉，再由原路線於14：27離開出口，並未搭乘捷運。

高雄捷運表示，經查本案並未接獲旅客通報，該腳踏車騎士已經違反旅客須知及大捷法，高捷會收集相關證據追查腳踏車騎士身分，並依大捷法予以開罰，可處1500元以上，7500元以下之罰鍰。

高捷呼籲，自行車騎士如要搭乘捷運，除需購買人車合一之腳踏車票外，於站內僅能以牽行方式處理，在車站內騎乘，不但違反大眾捷運法，如果傷及其他旅客，恐怕有更嚴重之刑責。

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