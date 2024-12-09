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女打電波拉皮亡　醫推測「牛奶針」致死主因

▲▼北市女到醫美診所施作電波拉皮手術，麻醉造成血氧不穩送醫不治。(圖／圖／記者邱中岳攝）

▲案發醫美診所外觀。(圖／記者邱中岳攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名49歲邱姓女子到台北市中山區某醫美診所做「電波拉皮」，施打俗稱「牛奶針」的舒眠麻醉後，血氧濃度不穩，送醫搶救不治。對此，知名胸腔內科醫師蘇一峰認為，電波拉皮使用牛奶針（Propofol），可能是致死的主要原因。

蘇一峰在臉書說，牛奶針是很好的藥品，打下去幾秒到分鐘就能進入麻醉，但是本身有心肺抑制作用，會心跳血壓降低，會呼吸抑制，注射過程使用生命徵象監測器，才能早點發現生命徵象血壓血氧不穩，之前沒事不代表都沒事；過去國際巨星麥克傑克森就是使用牛奶針來助眠，結果死亡。

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▼吳姓主治醫師（羽絨外套者）到派出所製作筆錄。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼北市女到醫美診所施作電波拉皮手術，麻醉造成血氧不穩送醫不治。(圖／記者邱中岳攝）

警方初步調查，邱女進行電波拉皮、皮秒以及肉毒施打等療程，術前進行舒眠麻醉後，卻導致血氧濃度不足，緊急通知救護車送醫，但送醫時已經沒有呼吸心跳，搶救後仍宣告不治。吳姓主治醫師則表示，邱女近5年間的治療、看診都是由她主治，之前也有做過類似療程，沒想到這次發生意外。

檢察官8日會同法醫相驗，邱女的母親、哥哥、弟弟、嫂子、姪子皆到場，約2小時後結束相驗。檢察官裁示遺體暫時冰存，將擇日解剖，進一步查明確認死亡原因。

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