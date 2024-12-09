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2024臺北馬拉松晉升「金標籤」　12月15日等您來挑戰！

臺北市政府,臺北馬拉松,金標籤（圖／臺北馬拉松提供）

▲「臺北馬拉松」獲頒世界田徑總會金標籤認證。（圖／臺北馬拉松提供，以下同）

生活中心／台北報導

國內年度最大城市路跑盛事—「2024臺北馬拉松」即將開跑！今年賽事晉升為世界田徑總會（WA）「金標籤」認證規格，正式成為全國唯一達到國際最高標準的市區路線賽事。活動當天，全、半程馬拉松將從臺北市政府前市民廣場起跑，，提前暖身迎接「2025雙北世界壯年運動會」。

臺北市的運動名片－「臺北馬拉松」
「臺北馬拉松」自2018年開始申請世界田徑總會(WA)標籤認證，經WA國際觀察員現場檢核活動辦理情，臺北市2019年取得「銅標籤」認證賽事，成為WA年度重點賽事之一；賽事2021年晉升為「菁英標籤」認證，以更高層級標籤認證標準籌備賽事，如邀請符合WA規範標籤認證之選手參賽、規劃符合國際合格標準之賽道、賽道全程封路交通管制、提升分段計時準確性、媒體服務、賽事轉播、計時晶片站及補給站等，皆達到WA認證標準，2024年WA標籤認證規範調整後，「臺北馬拉松」已符合「金標籤」認證資格，成為2024年全世界45場金標籤賽事之一，吸引眾多國內外選手報名參賽，報名人數28000餘人，其中國際選手報名人數，亦達4,300位以上，創下新高。

臺北市政府,臺北馬拉松,金標籤（圖／臺北馬拉松提供）

▲2024臺北馬拉松－從心定義，邁向金標。

獨家悠遊卡周邊商品開賣，錯過可惜！
為慶祝臺北馬拉松晉升「金標籤」賽事，今年首次推出限量悠遊卡與精美零錢包掛飾，讓您隨時隨地都能帶著臺北馬的精神同行。限量1,000張的紀念悠遊卡採早鳥優惠，卡片附專屬編號，創造專屬您的馬拉松之旅。

臺北市政府,臺北馬拉松,金標籤（圖／臺北馬拉松提供）

「臺北馬拉松」再升級，朝永續賽事目標邁進
「臺北馬拉松」賽事持續朝減少碳排目標作努力，2023年到2027年朝總減碳目標值達20%以上邁進，今年也規劃向環境部申請減碳標籤認證，透過各項指標評量表，從整體設計、規劃、執行上持續朝永續賽事目標邁進。

12月15日，與世界菁英跑者齊聚臺北，共同奔馳於國際級城市賽道
無論是首次參加馬拉松的新人，或是挑戰個人最佳紀錄的菁英跑者，邀請各界跑者打破自我界限，一同於「2024臺北馬拉松」奔馳臺北城，遍覽城市美景之活動，也見證臺灣馬拉松嶄新里程碑。

最後請注意交通管制日期與時間

臺北市政府,臺北馬拉松,金標籤（圖／臺北馬拉松提供）

2024臺北馬拉松交通管制時間圖
更多資訊詳見活動官網：www.taipeicitymarathon.com
臺北馬拉松粉絲專頁：www.facebook.com/TaipeicityMarathon

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