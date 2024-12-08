女做電波醫美身亡　麻醉科醫曝「舒眠麻醉」背後風險：比全麻危險

▲近日一名女子到某醫美診所做電波拉皮，沒想到麻醉後血氧不穩、送醫搶救不治。(圖／記者邱中岳攝）



記者柯振中／綜合報導

台北市中山區某醫美診所7日傳出死亡案，桃園市49歲邱姓女子到該診所做電波拉皮，施打麻醉後突血氧濃度不穩、送醫搶救不治。對此，麻醉科醫師李佳霖表示，在麻醉學中並無所謂的「舒眠麻醉」，以維持呼吸的角度來看，舒眠麻醉比插管的全身麻醉更加危險，每次過程都不同，「之前麻醉沒問題，不代表下一次就沒事。」

李佳霖在社群軟體上分享，先前她曾拍影片解釋過，在麻醉學當中並無所謂的「舒眠麻醉」。這種麻醉是指沒有插管的鎮靜麻醉，是藉由全身靜脈注射的方式，給予麻醉藥醋的全身麻醉。

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因為採用「舒眠（靜脈）麻醉」，手術者全程保有自主呼吸的狀態，因此不須插管。不過，李佳霖說，雖然這可以降低術後噁心、嘔吐及插管後喉嚨痛的機會，但以維持呼吸道的角度而言，舒眠麻醉比插管的全身麻醉更加危險。

▲近日一名女子到某醫美診所做電波拉皮，沒想到麻醉後血氧不穩、送醫搶救不治。(圖／記者邱中岳攝）



李佳霖提到，在麻醉的情況下，對於下巴後縮、舌頭往後倒的患者，更容易在無插管的情況下，發生呼吸道阻塞的情況，進而導致缺氧。一旦出現缺氧，幾分鐘內就可能危及生命安全，因此麻藥的劑量需要更加謹慎，同時也要兼顧患者呼吸道的暢通度。

「每一次的麻醉過程都是不一樣的！之前麻醉沒問題不代表下一次就沒事。」李佳霖說，對於呼吸道的維持，最能更處理的是麻醉科醫師，因此只要須接受麻醉，應當都要有麻醉科醫師全程在場，確保手術過程中的安全。

李佳霖點名，尤其是診所中的麻醉環境參差不齊，許多診所依舊沒有聘雇麻醉科醫師執行麻醉，不僅醫美診所，包含腸胃科診所、健檢中心的無痛常胃鏡，以及婦產科診所、牙科診所都是，「#不要覺得舒眠麻醉很簡單#不要覺得舒眠麻醉沒風險可以不用麻醫#請選擇有麻醉科醫師在場的診所做手術。」