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女子做電波拉皮手術亡！施術醫生曝兼任麻醉師　衛福部要查了

音波醫美出人命！施術醫師兼任麻醉醫　衛生局、衛福部說要查

▲一名女子昨（7）日在北市南京東路的某連鎖醫美診所進行電波拉皮手術，在麻醉後因血氧濃度不穩，急送大醫院搶救仍不治。（示意圖／Pexels）

圖、文／CTWANT

一名女子7日在台北市南京東路某連鎖醫美診所進行電波拉皮手術，在麻醉後因血氧濃度不穩，急送大醫院搶救仍不治。有醫師指出，案中施術的吳姓女醫也身兼麻醉醫師，有違法之虞。對此，衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，麻醉應由醫師親自執行，由於此案已進入司法調查，衛福部將針對該醫師有無違反《醫師法》等法進行調查，也將了解診所有無行政管理之問題。而北市衛生局8日上午也前往該醫美診所稽查，但現場大門深鎖，診所電話也無人接聽，將於9日將再派員至該診所進行現場稽查，並連繫診所負責醫師說明相關事項。

據了解，桃園49歲邱姓女子7日在北市南京東路一家連鎖醫美診所進行微整形「音波拉皮、皮秒及肉毒施打」療程，手術時施打俗稱「牛奶針」的舒眠麻醉降低疼痛，但在進行靜脈麻醉程序時血氧濃度不穩，醫師見狀立刻暫停手術，並叫救護車送往馬偕醫院急救。當時邱女仍意識清楚，但送醫期間狀況急速惡化，不久就失去呼吸心跳，搶救無效過世，其母親和哥哥在接獲消息後，隨即趕赴派出所製作筆錄協助調查。

主刀的吳姓女醫過去在長庚、萬芳以及北醫擔任皮膚科與醫美主治醫師，也曾到日本醫美診所進修，更是台灣、美國皮膚科醫學會會員，擁有多項皮膚科相關手術認證，專精電波音波拉皮、肉毒桿菌、玻尿酸、雷射保養與皮膚腫瘤切除等。

但吳姓女醫指出，邱女5年來幾乎每年都做一次音波、肉毒桿菌等療程，已做過多次，之前均無異狀。據了解，施打牛奶針進行舒眠麻醉，要求劑量拿捏精準，每公斤約在1.5～2.5毫克，該醫稱，以邱女施打的療程不需要麻醉醫師到場，施打也都有符合劑量。

但眼科醫師黃宥嘉今指出，該次療程中無麻醉醫師在場，「非《特管法》8大項不需要麻醫，但麻醉施行醫師不可和操作醫師為同一人。」所以不管該皮膚科醫師有無麻醉科醫師執照，「只要沒另一個醫師打麻醉就不行了！」

對此，衛福部醫事司副司長劉玉菁8日接受媒體採訪時表示，此案已進入司法調查中，他們將針對該醫師是否有違反《醫師法》及診所是否違反行政管理的疏失予以了解。至於該醫師身兼療程及麻醉醫師是否合法部分，劉玉菁則表示，依法麻醉須由醫師親自執行，該案中的吳姓女醫是否得身兼麻醉醫師，還需進一步了解。

此外，北市衛生局也表示已在8日上午前往該診所進行稽查，但現場一樓大門深鎖，無法進入，聯繫該診所電話也無人接聽。當電話聯繫涉案的吳姓醫師，對方表示本案檢調已介入調查，相關資料已提供檢調單位，有關案內相關事項及有需說明之處，將由診所出面回應。

北市衛生局表示，9日將再派員至該診所現場稽查，並連繫診所負責醫師說明相關事項。依照《醫療事故預防及爭議處理法》，醫療爭議當事人得檢具申請書，向當地所設置的醫療爭議調解會申請（當事人包含與醫療爭議有關之醫事人員、醫事機構、病人或其他依法得提起訴訟之人）。調解申請受理後，將先進行形式審查，資料齊備後，於45天內召開調解會議。

衛生局表示，本案事件所涉醫師若是因業務過失經法院判刑確定後，該局接獲法院判決通知書後將依據《醫師法》第25條規定，移付醫師懲戒辦理。

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