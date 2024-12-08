女做電波麻醉突身亡！家屬哀慟相驗遺體　醫美人員見鏡頭快步進入

記者邱中岳、劉人豪／台北報導

桃園市1名49歲邱姓女子，7日到北市中山區某間醫美診所打電波拉皮，卻在麻醉時出現血氧濃度異常，緊急送往馬偕醫院搶救仍不治，檢警排定今（8）日下午2點進行相驗，邱女的母親、哥哥、弟弟、嫂子、姪子皆到場，面對媒體詢問案情，僅說「謝謝你們關心，現在家屬不想談這件事情」。

警方調查，邱女7日下午前往北市南京東路上的一家連鎖醫美診所進行電波及肉毒療程，但麻醉後卻導致邱女血氧濃度不足，診所緊急通知救護車送醫，但送醫時已經沒有呼吸心跳，抵達馬偕醫院仍然宣告不治。

▲女做「電波拉皮」身亡，家屬(中)到場相驗。（圖／記者邱中岳攝）

▲邱女的母親、哥哥、弟弟、嫂子、姪子皆到場 。（圖／記者邱中岳攝）

警方也將負責接待邱女的醫美診所42歲的吳姓女顧問、負責邱女的吳姓主治醫師以及醫美診所的55歲的陳姓男主管等3人，一併帶回派出所偵訊，主治醫師表示，當時注射麻醉劑後，邱女血氧濃度不穩，緊急通知救護車送醫搶救。邱女近5年間的治療、看診都是由該名女醫師主治，女醫師表示，之前有做過類似療程，沒想到這次發生意外。

▲醫美診所相關人員到場。（圖／記者邱中岳攝）

檢警排定今下午2點在台北馬偕醫院進行相驗，釐清邱女死因。邱女的母親、哥哥、弟弟、嫂子、姪子皆到場，面對媒體詢問案情，僅說「謝謝你們關心，現在家屬不想談這件事情」。醫美診所相關人員也到場，看到媒體守候則跑步進入避談。

▲檢察官、法醫到場。（圖／記者邱中岳攝）