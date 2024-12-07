　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女醫美「電波拉皮」...麻醉完血氧不穩亡　主刀醫師：之前做過都沒異狀

▲▼北市女到醫美診所施作電波拉皮手術，麻醉造成血氧不穩送醫不治。(圖／記者邱中岳攝）

▲邱女到北市醫美診所施作電波拉皮等療程送醫不治，主治醫師（右2）到派出所製作筆錄。(圖／圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

桃園市1名女子在7日下午時分，到北市中山區南京東路上的一家連鎖醫美診所，進行醫美相關療程，但是在麻醉後血氧濃度不穩，緊急送往馬偕醫院搶救仍不治，家屬也到派出所製作筆錄，警方也將診所主刀醫師等人帶回派出所偵訊，據悉，該女近5年間的治療、看診都是由該名女醫師主治，女醫師表示，之前有做過類似療程，沒想到這次發生意外。

警方調查，49歲的邱姓女子7日下午前往北市南京東路上的一家連鎖醫美診所，進行電波拉皮、皮秒以及肉毒施打等療程，但是術前進行麻醉後，卻導致邱女血氧濃度不足，緊急通知救護車送醫，但送醫時已經沒有呼吸心跳，抵達馬偕醫院搶救後仍然宣告不治。

警方獲報後立刻趕往馬偕醫院，鑑識人員也到醫美診所採集相關證據，並且調閱邱女相關病例，發現邱女在5年前就開始陸續在該醫美診所就診，都是給同一位41歲的吳姓女醫師看診、醫療。

警方也將負責接待邱女的醫美診所42歲的吳姓女顧問、負責邱女的吳姓主治醫師以及醫美診所的55歲的陳姓男主管等3人，一併帶回派出所偵訊，主治醫師表示，當時注射麻醉劑後，邱女血氧濃度不穩，緊急通知救護車送醫搶救。

負責幫邱女施打的吳醫師，曾為北市萬芳醫院擔任皮膚科主治醫師、台北醫學大學附設醫院皮膚科主治醫師，以及在台北、林口的長庚醫院皮膚科擔任專科醫師。

吳姓女醫師主要在皮膚科領域服務多年，取得過多項皮膚、整形以及注射訓練等證照，主要在電波音波拉皮、非侵入式超音波溶脂、雷射保養、除斑、肉毒桿菌、玻尿酸等領域發展，而邱女這次就是預約電波拉皮、肉毒桿菌等療程，之前有做過都沒異狀，沒想到這次竟發生憾事。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陳梅慧車禍身亡　律師代家屬發聲明！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鄧佳華偷拍女設計師裙底　判決結果出爐

女醫美「電波拉皮」...麻醉完血氧不穩亡　主刀醫師回應了

陳梅慧車禍殞命　律師代家屬發聲明！

女預約打電音波...麻醉後突身亡　母派出所低頭痛哭

桃園男偷吃「女優級女友」！摩鐵拍內衣褲裸照　人妻整理遺物才知

49歲女整形診所打麻醉「血氧不穩」突搶命不治　預約手術項目曝光

快訊／北市診所動醫美手術　女子無呼吸心跳送醫搶命不治

通緝犯拒檢開賓士狂逃「自撞分隔島」被逮　抄出喪屍煙彈

砂石車撞雙載機車「彈跳1下」婦頭變形慘死　駕駛辯不知撞到人

連江25歲男水下作業觸電！風太大直升機受阻　海巡隊派艇馳援

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

起床腳邊多毯子！調監視器查看 爸媽見孝女貓貼心舉動：沒白疼了

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

枕邊狗陪睡背對大嘆氣　媽傻眼：是有多無奈？

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

恭喜！王齊麟宣布求婚成功　牽手陳詩媛：跪下跟她一樣高

小妹妹比跆拳道奮力踢　對手毫髮無傷站著就贏

偶包三花貓準備舔腳被媽錄影　秒裝沒事喵喵叫抱怨：不要拍

鄧佳華偷拍女設計師裙底　判決結果出爐

女醫美「電波拉皮」...麻醉完血氧不穩亡　主刀醫師回應了

陳梅慧車禍殞命　律師代家屬發聲明！

女預約打電音波...麻醉後突身亡　母派出所低頭痛哭

桃園男偷吃「女優級女友」！摩鐵拍內衣褲裸照　人妻整理遺物才知

49歲女整形診所打麻醉「血氧不穩」突搶命不治　預約手術項目曝光

快訊／北市診所動醫美手術　女子無呼吸心跳送醫搶命不治

通緝犯拒檢開賓士狂逃「自撞分隔島」被逮　抄出喪屍煙彈

砂石車撞雙載機車「彈跳1下」婦頭變形慘死　駕駛辯不知撞到人

連江25歲男水下作業觸電！風太大直升機受阻　海巡隊派艇馳援

鄧佳華偷拍女設計師裙底　判決結果出爐

發文抒發12強奪冠感動　張奕重新定義成功「共好」

馬自達初代MX-5小跑車「換心變純電動車」！英改裝廠推套件還能復原

在「陌生環境」工作更有效率！MIT博士證實：在家會忍不住洗衣服

大陣仗！三國F-35聯合行動　實彈軍演

毛利小五郎的主場！《柯南：獨眼的殘像》新劇場版特報解禁

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

陳梅慧律師代家屬聲明：避免陰謀揣測

女「電波拉皮」打麻醉　突搶命不治

丈夫生前偷吃女優級女友　妻整理遺物才知情

愛女麻醉後身亡　母派出所低頭淚崩

生理期也闖紅燈！人妻和小王做到進醫院

女打電波麻醉完身亡　主刀醫師回應

快訊／北市中山區醫美診所女患者送醫不治

台積電工程師綠慘！嬌妻跟阿公級同事做224次

陳梅慧遺體火化時間曝　罕選在晚上進行

陳梅慧「西裝甜笑」遺照曝！靈堂低調未掛名

風電廠女員工遭堆高機牙叉猛擊頭部慘死　

砂石車輾壓婦慘死　駕駛辯不知情

即／坐錯位置釀衝突！高鐵旅客掏刀

台中公園「外籍流鶯」擊敗本土　老司機揭2大優勢

更多熱門

相關新聞

愛女麻醉後身亡　母派出所低頭淚崩

愛女麻醉後身亡　母派出所低頭淚崩

桃園市1名女子今日到北市中山區南京東路一家連鎖醫美診所打電波拉皮，但因麻醉後血氧濃度不穩，緊急送往馬偕醫院搶救仍不治。母親到派出所製作筆錄，完全不敢置信女兒就這樣走了，當場在派出所難忍情緒淚崩，警方也將診所主刀醫師等人帶回派出所偵訊。

女「電波拉皮」打麻醉　突搶命不治

女「電波拉皮」打麻醉　突搶命不治

超短效麻醉搭腦波監測無副作用

超短效麻醉搭腦波監測無副作用

北醫驚爆麻醉醫猥褻女病人　她躺恢復室私處遭襲

北醫驚爆麻醉醫猥褻女病人　她躺恢復室私處遭襲

17歲少年全身麻醉拔牙亡　牙醫過失致死起訴

17歲少年全身麻醉拔牙亡　牙醫過失致死起訴

關鍵字：

電波拉皮麻醉主刀醫師

讀者迴響

熱門新聞

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她

新崛江晚間「被人潮塞爆」！在地人超感動

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！身分曝光了

20歲台灣男子在柬埔寨連開71槍！　長相、姓名被公開

32%台人恐中鏢！染皮蛇「5族群」最危險

陳梅慧律師代家屬聲明：避免陰謀揣測

女「電波拉皮」打麻醉　突搶命不治

25歲抗癌網紅不敵病魔離世！

丈夫生前偷吃女優級女友　妻整理遺物才知情

愛女麻醉後身亡　母派出所低頭淚崩

生理期也闖紅燈！人妻和小王做到進醫院

26歲男突中風！　三餐「都配1食物」醫一聽傻了

演唱會RAP男早唱過〈告白氣球〉！影片被挖出

明最凍探14度　下周冷雨交加「急墜10度」時間出爐

做保全「滑手機就有錢領」！他回工廠崩潰

更多

最夯影音

更多

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

起床腳邊多毯子！調監視器查看 爸媽見孝女貓貼心舉動：沒白疼了

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面