女醫美「電波拉皮」...麻醉完血氧不穩亡　主刀醫師回應了

▲邱女到北市醫美診所施作電波拉皮等療程送醫不治，主治醫師（右2）到派出所製作筆錄。(圖／圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

桃園市1名女子在7日下午時分，到北市中山區南京東路上的一家連鎖醫美診所，進行醫美相關療程，但是在麻醉後血氧濃度不穩，緊急送往馬偕醫院搶救仍不治，家屬也到派出所製作筆錄，警方也將診所主刀醫師等人帶回派出所偵訊，據悉，該女近5年間的治療、看診都是由該名女醫師主治，女醫師表示，之前有做過類似療程，沒想到這次發生意外。

警方調查，49歲的邱姓女子7日下午前往北市南京東路上的一家連鎖醫美診所，進行電波拉皮、皮秒以及肉毒施打等療程，但是術前進行麻醉後，卻導致邱女血氧濃度不足，緊急通知救護車送醫，但送醫時已經沒有呼吸心跳，抵達馬偕醫院搶救後仍然宣告不治。

警方獲報後立刻趕往馬偕醫院，鑑識人員也到醫美診所採集相關證據，並且調閱邱女相關病例，發現邱女在5年前就開始陸續在該醫美診所就診，都是給同一位41歲的吳姓女醫師看診、醫療。

警方也將負責接待邱女的醫美診所42歲的吳姓女顧問、負責邱女的吳姓主治醫師以及醫美診所的55歲的陳姓男主管等3人，一併帶回派出所偵訊，主治醫師表示，當時注射麻醉劑後，邱女血氧濃度不穩，緊急通知救護車送醫搶救。

負責幫邱女施打的吳醫師，曾為北市萬芳醫院擔任皮膚科主治醫師、台北醫學大學附設醫院皮膚科主治醫師，以及在台北、林口的長庚醫院皮膚科擔任專科醫師。

吳姓女醫師主要在皮膚科領域服務多年，取得過多項皮膚、整形以及注射訓練等證照，主要在電波音波拉皮、非侵入式超音波溶脂、雷射保養、除斑、肉毒桿菌、玻尿酸等領域發展，而邱女這次就是預約電波拉皮、肉毒桿菌等療程，之前有做過都沒異狀，沒想到這次竟發生憾事。