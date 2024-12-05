才獲選區塊鏈「催化者」！陳梅慧遇死劫　XREX創辦人發文悼念

▲陳梅慧入選 2025年區塊鏈30大影響人物中的「催化者」。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）

記者陳韻如／台北報導

曾任民間司改會執行秘書，現任台灣XREX虛擬貨幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師的陳梅慧，4日凌晨搭乘Uber於國道上遭遇嚴重事故不幸身亡，死訊傳出引發各界譁然。XREX交易所共同創辦人暨執行長黃耀文稍早發文透露，陳梅慧獲選為2025年區塊鏈30大影響人物中的「催化者」，「真的很適合她！」而如今卻不幸離世，「我們深深悼念她，願她安息。」

陳梅慧因遭到警察檢舉洩密，3日與男友被台中地檢署傳訊，4日凌晨北返時卻不幸遭遇6車連環撞事故，陳梅慧緊急送醫搶救，仍不幸宣告不治。

陳梅慧的死訊傳出，震驚各界，就連刑事局也於今(5日)下午召開記者會，說明警方與包含區塊鏈金融犯罪調查專家陳梅慧等多名熱心幣流分析師的合作，以及全台警方在今年首度成功凍結詐團透過虛擬貨幣洗錢的重大成果，破天荒的感謝陳梅慧貢獻。

不僅如此，陳梅慧更獲選2025年區塊鏈30大影響人物中的「催化者」。稍早，其XREX共同創辦人暨執行長黃耀文發文透露此訊息，「真的很適合她！」

黃耀文表示，讓我們一起記得她的善良、勇敢與正義，Miffy(陳梅慧)滿滿的「催化力」將一直與我們同在。「她的不幸離世，是同事好友們、是公司，也是區塊鏈產業的重大損失。我們深深悼念她，願她安息。」