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學不會的「斷捨離」當心是「囤積症」警訊！醫師教3招解放身心靈

▲▼ 5個整理衣櫃小技巧幫你高效斷捨離 。（圖／翻攝unsplash）

▲想為居家環境進行大掃除，但面對家中堆積成塔的「以後可能用得到」的物品，或是衣櫃裡一疊疊塵封已久不會再穿的衣服，遲遲不知該從何整理起？（圖／unsplash、pexels）

文／華人健康網

2024年迎來尾聲，而在迎接嶄新一年之際，相信許多人已經開始準備為居家環境進行大掃除，然而，當你環顧四周，面對家中堆積成塔的「以後可能用得到」的物品，或是衣櫃裡一疊疊塵封已久不會再穿的衣服，遲遲不知該從何整理起？這些囤積現象看似常見，但如果情況逐漸加重到影響到日常生活，像是生活空間開始明顯受限、無法正常使用家具，可能就就需要特別留意，有可能是患上「囤積症」的警訊。

囤積症的背後藏心事，失落創傷是根源
囤積症的成因相當複雜，往往不是單一因素就能造成，相反的，囤積症是多重因素交織而成的結果，精神科專科醫師周呈叡指出：「從心理層面來看，重大的失落經驗常是觸發囤積行為的關鍵點，例如有些患者在失去至親後，會開始執著地保存對方的遺物，透過實體物品來維持與逝者的連結關係。」

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此外，創傷經驗也同樣可能誘發囤積症的養成，例如曾經歷過經濟低潮的人，可能會因為對未來缺乏安全感，而開始過度囤積物品，藉此來降低對未知的擔憂。另外對於長者來說，囤積症可能是認知功能退化的一種表現，因為難以辨識物品是否還有保留的價值，決策能力退化難以下決定丟棄，因此持續堆積物品在家中，影響生活甚至於影響家人。

▲斷捨離,失敗,極簡生活,生活,。（圖／pexels）

3招避免囤積衍伸成症
囤積症對生活的影響往往超出你我的想像，嚴重時不僅將影響個人生活品質，更可能危及到健康安全，要避免甚至克服囤積症，第一步可以先從自我改善開始，精神科專科醫師周呈叡建議，可採用「小步漸進」的方式進行，例如每天固定撥出10到15分鐘進行整理，從最不具情感連結的物品下手，例如過期的傳單或報紙；也可使用「三箱法則」，準備「保留」、「捐贈」、「丟棄」三個箱子來分類物品，對於具有紀念價值的物品，不妨以拍照方式保存回憶，適時放手實體物品。同時，開始建立「一進一出」的習慣原則，在購入新物品時，就處理掉一件舊物品，這樣就能避免物品持續囤積。

精神科專科醫師周呈叡建議，可採用「小步漸進」的方式進行，例如每天固定撥出10到15分鐘進行整理，從最不具情感連結的物品下手。

▲斷捨離,失敗,極簡生活,生活,。（圖／pexels）

而若上述提到的自我改善方式成效不彰，精神科專科醫師周呈叡建議，可尋求心理專業的協助，心理師通常會採用認知行為治療，幫助患者探索並改變對物品的不合理想法，同時也會採用暴露反應預防療法，協助患者逐步面對丟棄物品時的焦慮感，進而達到症狀緩解。而對於嚴重囤積症的患者來說，服用血清素回收抑制劑(SSRI)等口服抗憂鬱抗焦慮藥物，也可以逐步改善病情。

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