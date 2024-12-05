高雄男大生「停等線」衝刺！惡搞測速照相「連閃」...警方出手了

▲男大生紅燈時奔跑闖越停止線，造成測速照相機閃燈拍照。（圖／翻攝社會事新聞影音）

圖文／CTWANT

高雄市燕巢區昨（4）日晚間11時許發生一起惡搞事件！一名男大生在某科大前路口嬉鬧，在紅燈時奔跑闖越停止線，導致測速照相機因偵測到而閃燈拍照，事後他竟還將事發過程的影片上傳至網路社群平台自以為有趣，警方獲報後隨即派員展開調查，並依法開出500元罰單。

根據網站影片，畫面顯示燕巢區某科大校門口的深中路上，有一名男學生疑似在路口嬉鬧，他趁號誌燈轉為紅燈時以奔跑方式闖越停止線，一旁疑似還有學生喊著「Go、Go、GO」助威，此舉使測速及闖紅燈照相機啟動，並連閃2次閃光燈，結果自以為幽默的行為恐將吃上紅單。

警方表示，根據影片中男子的行為，已違反《道路交通管理處罰條例》第78條第4項「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通者」，可處新臺幣500元罰鍰，後續警方將派員調查涉案男子的身分並依法寄出罰單。

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