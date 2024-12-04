瓊瑤陳屍淡水破億豪宅！兒媳開門一看崩潰　曾吐露：人生已滿足　

▲瓊瑤4日於淡水住處輕生，享壽86歲。（圖／翻攝瓊瑤臉書）

記者陳以昇、吳佩蓁／新北報導

知名作家瓊瑤今（4日）驚傳在淡水住家輕生，享壽86歲！據悉，瓊瑤居住的大樓每層2戶，統一坪數160坪，每坪約60多萬元，總價破億。昨晚瓊瑤與家人共進晚餐時，只告訴兒媳「明天中午來我家找我」，怎料今日兒媳到家中時，卻發現她已在房間輕生，坐躺在沙發上。

據悉，瓊瑤住處一層2戶，她與兒子、兒媳分別各住一戶，昨晚瓊瑤告訴兒媳「明天中午來我家找我」，結果兒媳依約到瓊瑤家中，開門後卻不見婆婆人影，最後才在房間找到瓊瑤，但她已陳屍在沙發上。

據了解，瓊瑤生前曾向家人透露，表示自己這一生已經很滿足，對於人生已經沒有遺憾，她不希望生命在病痛中畫下句點，希望時間停留在最美好的一刻，怎料最終瓊瑤竟選擇結束自己的生命。

▲瓊瑤2022年搬到淡水住處，並取名為「雙映樓」，她常在臉書分享住處美景。（圖／翻攝瓊瑤臉書）



瓊瑤居住的大樓每層2戶，統一坪數160坪，每坪約60多萬元，總價破億。物業管理表示，瓊瑤為人低調，不會從大門進出，如果有包裹，管理人員都會送到門口後通知住戶。

事實上，瓊瑤和老公平鑫濤住在北市東區7層樓獨棟別墅「可園」逾40年，占地200多坪，林青霞主演的《燃燒吧！火鳥》及陳德容、林瑞陽主演的《一廉幽夢》都曾在可園取景。直到2年前2021年底「可園」通過危老改建，瓊瑤才與家人搬到淡水住處，並取名「雙映樓」。

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