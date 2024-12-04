撕破臉！高雄男尾隨合夥人進早餐店砍斷腳筋　民事判賠6426萬

▲夏男「偽裝外送員」行兇，落網身上還藏1把槍。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄夏姓男子因和陳姓友人合夥做生意撕破臉，2022年底趁陳男在一間肉粽店內吃早餐時，偽裝成外送員尾隨進入，持刀將陳男砍殺成重傷後逃逸，警方獲報後循線緝捕到夏男，法院審理後，依殺人未遂罪判夏男徒刑8年2月，民事部分，則判處夏男應賠償驚人的6426萬2656元。

▲陳男吃早餐「雙腳腳筋」遭砍斷，緊急送醫搶救。（圖／記者賴文萱翻攝）

判決指出，夏男和陳男因合夥經營生意出現不合，夏男認為陳男侵吞了他400萬元的投資款，經過多次催討無效後，在2022年11月28日上午9點30分左右，尾隨陳男到小港區漢民路一家肉粽早餐店，他假扮成外送員，一進店內就持刀朝陳男雙腳攻擊後逃逸，陳男受傷被送至小港醫院救治，幸運撿回一命。

小港分局在接獲報案後，經調閱大量監視器後，鎖定62歲夏男涉嫌重大，當天上午11點時，掌握夏嫌逃逸至鼓山區後，專案小組遂至現場埋伏並展開地毯式搜查；於11點40分發現夏嫌在鼓山區某店享用午餐之際，以優勢警力進行逮捕。

▲警方循線逮捕涉嫌行兇的夏男。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方查獲夏嫌時，在他身上發現改造手槍1把、子彈26顆、犯案用水果刀1把等物，全案於警詢後依殺人未遂罪移送台灣高雄地檢署偵辦、起訴。

法院審理時，夏男坦承全部犯行，法官判處他徒刑8年2月；民事部分，陳男因傷及神經、動靜脈、肌肉及骨折，致左下肢感覺與運動功能皆嚴重缺損，因此求償6384萬餘元，夏男也不爭執，法官則判應賠償6426萬2656元，全案可上訴。