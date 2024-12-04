日本東京都府計畫開放員工「周休三日」！　目標2025年4月上路

▲日本東京都府擬實施周休三日，目標2025年4月實施。（圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

綜合日本媒體報導，東京都知事小池百合子在昨（3）日的施政演說中宣布，從2025年4月起，都政府職員能自行選擇的「週休三日」制度。旨在促進工作與育兒的平衡，推動更靈活的工作方式。

小池知事在會中表示：「將努力推動一個男女均衡參與的和諧社會，並透過調整都廳的工作模式，確保員工不因生育或育兒而放棄職涯。」她透露，作為推動女性活躍專案的一部分，將自明年度起於都廳引入基於彈性工時制度的「週休三日」工作模式。

根據東京都總務局的資料，目前，東京都已在大部分職場推行彈性工時制度，規定4周總工時為155小時，員工可在此範圍內自由選擇上下班時間。根據現行制度，員工每4周最多可將平日一天改為休息日。而自2024年4月起，該制度將擴大至每周可選一天作為休息日，以實現「周休三日」。

此外，針對有小學三年級以下孩子的職員，將引入新的「部分休假」，最多可將工作時間縮短兩小時。相關的條例修正案預計將在明年的東京都議會第一次定例會上提出。

小池知事表示，「我希望首先從自己做起，從東京都政府開始推行這些措施。如果能確立女性活躍的典範，並在其他地區推廣，我將非常高興。」